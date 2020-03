Videollamadas de la alegría

Algaraklown sabe lo que es sacar una sonrisa en momentos duros ante la enfermedad. Ahora que no lo pueden hacer personalmente, no renuncian.

Nos encontramos ante momentos de incertidumbre y de miedo. Al miedo se le puede hacer frente de distintas maneras pero una, muy efectiva, es a través de la risa, del humor. Y qué mejores embajadores de la alegría que esos personajes con nariz roja y sonrisa enorme, los payasos y las payasas.

Pero si los destinatarios de su mensaje de alegría son quienes más lo necesitan, se está repartiendo una medicina contra la soledad y el temor que no se puede encargar en ningún laboratorio.

Algaraklown quiere seguir llevando una sonrisa a los niños y niñas hospitalizados, o a los que están enfermos en sus hogares, y también a las personas mayores que se encuentran en residencias. No pueden estar presentes con sus zapatones, sus bocinas, su indumentaria de colores y su cariño, pero se lo quieren hacer llegar mediante videollamadas. Saioa Aizpurua, Pantxineta; Peio Arnaez, Filipo; y Pusika se están encargando de las videollamadas, aunque los nueve payasos y payasas de Algaraklown dan los buenos días y las buenas tardes con humor y color desde Facebook, con pequeños vídeos y fotos que también hacen llegar a algunos contactos de WhatsApp.

Algaraklown está en casa, pero su cariño vuela. Pantxineta lo explica así. "No podemos estar con los niños y niñas ni con las personas mayores y el formato de videollamada nos da la oportunidad de encontrarnos".

Para concertar esta videollamada, que se hace a la carta y siempre atendiendo a las características de la persona a la que va dirigida, hay que llamar a número 722 614952 y allí Pantxineta les atiende para acordar qué día y a qué hora se hará.

Se piden una serie de datos antes de realizarla. Se les pregunta nombre, edad, si están hospitalizados o enfermos, si pueden moverse o no, y en qué idioma quieren participar.

En el caso de las personas mayores que están las residencias se les pregunta cuántas disfrutarán de la sesión. En pocos días, Algaraklown comenzará a llegar a las personas mayores de la residencia de Bergara, para las que las sesiones se harán "de dos en dos" y "cambiando".

También han contactado con esta incansable tropa de payasos desde distintas asociaciones, para que sus narices rojas se asomen a los hogares de niños y niñas enfermos.

Conocer estos datos es fundamental para que "el payaso sepa con quién va a estar". "No es lo mismo estar con un niño o una niña que con una persona mayor y, ejemplo, tenemos que saber si se pueden mover o no, para no ponerles a bailar con una canción si no pueden".

En el caso de los menores hospitalizados, son sus familias las que acuerdan el momento adecuado para la videollamada. En el Hospital Donostia ya se han colocado pequeños carteles informativos con la propuesta de Algaraklown y la forma de contactar.

En todos los casos, tras efectuar la videollamada Algaraklown pregunta la opinión de los usuarios. "Esto también es nuevo para nosotras y nosotros y estamos aprendiendo", apunta Pantxineta.

Aunque llevan pocos días con esta iniciativa, ya han llevado a cabo una docena de videollamadas y son fieles a sus mensajes diarios en Facebook. Para la semana que viene ya tienen concertadas más citas. Pantxineta lo tiene claro. En un momento tan duro como el que se está viviendo, "el humor es importante". "En una situación como esta también hay que reír", subraya e insiste en que vivimos tiempos en los que cada cual tiene que poner "algo de su parte" para poder sobrellevar unas crisis sin precedentes.

contacto

Teléfono Para concertar una vídeo llamada hay que contactar con el teléfono 722 614952. En Facebook, Algaraklown Gipuzkoa.