Tom Moore, un británico de 99 años, recauda con sus caminatas más de 5 millones de euros para la sanidad

El británico Tom Moore, de 99 años, consiguió este miércoles recaudar más de 5 millones de euros para combatir la pandemia de la Covid-19, que serán íntegramente destinados a financiar la sanidad pública del Reino Unido.

Moore, veterano del ejército británico, logró la hazaña al crearse el reto de, acompañado por su andador, caminar 100 vueltas de 25 metros alrededor del jardín de su casa del condado de Bedfordshire (sureste de Inglaterra), donde vive con su familia.

"You've done it! People have donated over £5m!"



99-year-old army veteran Captain Tom Moore says it is "completely out of this world" after finding out he has raised over £5m for NHS charitieshttps://t.co/gRReTgJbJE pic.twitter.com/BB3g0ka8lW