Ocho muertos al estrellarse un avión que trasladaba a un enfermo de coronavirus

Las ocho personas que viajaban en un avión que se ha estrellado durante el despegue en Manila han fallecido en un vuelo que trasladaba a un enfermo del Covid-19 a Japón.



El avión se incendió y explosionó en la pista del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino a las 20.00 horas de este domingo, según ha informado la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Manila y recoge el periódico filipino 'Inquirer'. El fuego fue extinguido a las 21.02 horas, pero no hay ningún superviviente.





WATCH: An aircraft reportedly carrying medical supplies caught on fire while it was about to take off at Ninoy Aquino International Airport (NAIA) around 8 p.m. According to BFP, fire was already out at 9:02 p.m. @inquirerdotnet (Sourced video) pic.twitter.com/8w38t1qVTi