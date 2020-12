Wisconsin y Arizona certifican la victoria de Biden

El estado de Wisconsin certificó este lunes el resultado de las elecciones del 3 de noviembre y confirmó que el presidente electo, Joe Biden, se adjudicó la mayoría de los votos y los diez miembros del Colegio Electoral que corresponden al estado, un revés más en la estrategia de Donald Trump de evitar que se oficialice la victoria del demócrata.





Please join me in thanking our clerks, election administrators, and poll workers across our state for working tirelessly to ensure we had a safe, fair, and efficient election. Thank you for all your good work. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020



ARIZONA CERTIFICA LA VICTORIA DE BIDEN

Arizona hearings on live right now on @OANN. Such total corruption. So sad for our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

"Hoy he cumplido con mi deber de certificar las elecciones del 3 de noviembre y, como requiere el estado y la ley federal, he firmado el certificado del grupo de electores para el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris", indicó en Twitter el gobernador del estado, Tony Evers.El gobernador dio las gracias a los funcionarios y trabajadores que participaron en el proceso electoral y en el escrutinio por "asegurar que teníamos unas elecciones seguras, imparciales y eficientes".El anuncio se hizo poco después de que la Comisión Electoral de Wisconsin confirmara el escrutinio final de las elecciones presidenciales que dan comoEl número final se divulga después de que la campaña de Trump pidiera un recuento de los votos en el estado y sufragara su coste con tres millones de dólares para que finalmente, no solo no se diera la vuelta al resultado, sino que el margen de Biden se ampliara en más de 80 papeletas.La certificación de Wisconsin, un estado clave que pasó a manos demócratas en los comicios del 3 de noviembre, es la última a favor de Biden, tras la oficialización de los resultados en Arizona, Michigan, Georgia y Pensilvania.El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, aseguró en un comunicado que "no hay bases para justificar que hubo fraude generalizado y que afectara al resultado", y añadió que la campaña de Trump claramente buscaba descontar del escrutinio los votos de dos de los condados más poblados y con una amplia representación del voto negro.Las autoridades del estado de, en las elecciones del pasado 3 de noviembre, lo que amplía aún más su ventaja con respecto al presidente saliente, Donald Trump, con vistas a la votación en el Colegio Electoral.La secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha declarado la certificación de la victoria de Biden, así como la victoria del también demócrata Mark Kelly en su contienda electoral con la senadora republicana Martha McSally, por lo que Kelly podrá tomar posesión como senador el próximo miércoles, según recoge la prensa estadounidense.Por su parte el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que no sólo ha vuelto a esparcir rumores y acusaciones de fraude electoral, sino que también ha cargado contra el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey."¿Por qué se apresura a poner a un demócrata en el cargo, especialmente cuando se están revelando tantas cosas horribles sobre el fraude electoral?", se ha preguntado Trump sin aportar pruebas de esto último."¿Qué esta pasando con Doug Ducey? ¡Los republicanos recordarán esto durante mucho tiempo!", ha dicho el todavía inquilino de la Casa Blanca, quien poco después ha lamentado "la corrupción" que a su juicio se está cometiendo.El proceso de certificación en Arizona se ha realizado bajo la supervisión del gobernador del estado, el republicano Doug Ducey; del fiscal general estatal, Mark Brnovich, y del presidente del Tribunal Supremo estatal, Robert Brutinel, también republicano.Este mismo lunes, el abogado principal de Trump, Rudolph Giuliani, ha emplazado a los congresistas estatales republicanos de Arizona a anular los resultados electorales por un presunto fraude en el voto por correo.