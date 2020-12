El Colegio Electoral confirma a Biden como ganador de las elecciones en EE.UU.

El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó este lunes al demócrata Joe Biden como presidente electo, asestando al actual mandatario, Donald Trump, un golpe casi definitivo en su intento de mantenerse en el poder pese a su derrota electoral.



El voto del Colegio Electoral, normalmente un mero trámite burocrático, se había convertido este año en crucial por los intentos de Trump de socavar el proceso y sustituir a los compromisarios demócratas elegidos por voto popular en algunos estados. Sin embargo, después de una ardua e infructuosa batalla judicial y política de más de cinco semanas, el Colegio Electoral otorgó 306 votos a Biden y 232 a Trump, exactamente los mismos que arrojaron los resultados de los comicios.



Ese cómputo también ratifica la elección de la senadora Kamala Harris como la primera mujer y la primera persona afroamericana que ocupará el cargo de vicepresidenta de EE.UU., cuando ambos lleguen al poder el próximo 20 de enero.





