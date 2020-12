Boko Haram publica un vídeo de los más de 300 niños secuestrados en el noroeste de Nigeria

El grupo terrorista Boko Haram ha publicado este jueves un vídeo en el que se ve a algunos de los más de 300 estudiantes de una escuela secundaria en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, confirmando así que está detrás del rapto.



En la grabación de algo más de unos seis minutos, uno de los estudiantes dice a cámara que han sido atrapados "por la banda de Abú Shekau" y pide que les ayuden. Además, asegura que algunos de ellos han muerto como resultado de las fuerzas de seguridad mandatas en su rescate.



El menor, que habla en la grabación tanto en inglés como en hausa, ha pedido al Gobierno que resuelva la situación de forma amistosa y ha pedido que no se recurra a la fuerza para intentar liberarles, según informa el portal nigeriano HumAngle, que dirige Ahmad Salkida, un experto en Boko Haram que ya en el pasado ha tenido acceso a información de primera mano del grupo y que ha publicado esta grabación.





"Please, you have to dissolve any gang of vigilantes, close any kind of schools, excluding Islamiyyah [Qur'anic schools]. All the troops who have come here to help us, please send them back," one of the abducted schoolboys pleaded in the released video. pic.twitter.com/QbHCTpQ6cJ