Detienen a Richard Barnett, el hombre que allanó el despacho de Nancy Pelosi

La Policía ha arrestado a Richard Barnett, el hombre que allanó el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio de EEUU. Barnett se encontraba en Arkansas en el momento de la detención.





BREAKING: Richard Barnett, who was seen sitting at a desk in Speaker Pelosi's office, has been arrested in Arkansas and charged with entering and remaining on restricting grounds, violent entry, and theft of public property, @PeteWilliamsNBC reports. https://t.co/Fa09m1BxIY pic.twitter.com/7ksltbc3rT