Asesinan al periodista navarro David Beriáin en Burkina Faso

El periodista navarro David Beriáin (Artajona, 1977) y el vizcaino Roberto Fraile, que habían sido dados por desaparecidos tras un ataque por un grupo armado este lunes en el este de Burkina Faso, han sido asesinados, según ha confirmado este martes la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

Según ha indicado en la rueda de prensa al término del consejo de ministros, la última información de que se dispone es que se han encontrado sus cadáveres en la zona del ataque. Ambos eran periodistas que realizaban un documental, ha precisado.

David Beriáin, en imágenes:

Los dos periodistas se encontraban en paradero desconocido junto a un irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas tras un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (sureste).

Los medios locales habían informado de que dicho ataque se saldó con tres heridos y cuatro desaparecidos y posteriormente han indicado, citando fuentes de seguridad, que los tres occidentales han sido ejecutados por sus captores.

El ataque, perpetrado cerca de la localidad de Pama, capital de la provincia, se saldó además con el robo de armamento y equipamiento por parte de los asaltantes. Entre el material se encuentran dos ametralladoras montadas sobre vehículo, un dron, doce motocicletas y receptores de frecuencia.

El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.

El Ejército burkinés confirmó el lunes que durante la última semana de operaciones antiterroristas han muerto cuatro militares y han sido "neutralizados" dos supuestos terroristas, tal y como ha recogido el portal de noticias Burkina24.

Ante esta situación, el primer ministro de Burkina Faso, Christophe Dabiré, abrió a principios de febrero la puerta a un posible proceso de diálogo con los terroristas. "No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas", afirmó en un discurso ante el Parlamento.

Perfil de David Beriáin

David Beriain Amatriain, era de Artajona, Navarra. Como periodista se crió en un pequeño diario del interior de Argentina, donde investigaba tramas de corrupción. Cubre conflictos armados desde el 2002. Irak, Afganistán, Sudán, Colombia o Pakistán son algunos de los escenarios en los que ha trabajado. Aunque su primera experiencia en zona de guerra tuvo lugar en Afganistán, su verdadero bautismo de fuego fue la invasión de Irak. Allí, con 25 años, cruzó de contrabando las montañas del norte de Irak en el doble fondo de un camión para poder cubrir la guerra.

En marzo del 2008 se convirtió en uno de los pocos reporteros que conseguía entrar con una cámara de vídeo en los campamentos de las FARC. Su serie de reportajes 'Diez días con las FARC' abrió una ventana exclusiva al mundo clandestino de la guerrilla colombiana. Aquel trabajo le valió el Premio José Manuel Porquet de periodismo digital y ser finalista en el Bayeux-Calvados, el más prestigioso del mundo para corresponsales de guerra. Fue seleccionado en una lista en la que están medios como The New York Times, The Times, Liberation o Paris Match.

En 2009 se unió a Cuatro. Su primer destino fue Afganistán. Junto a Sergio Caro, el fotógrafo y cámara con el que realizó la mayor parte de sus trabajos, se embarcó en un viaje de tres meses para investigar a qué se enfrentaban las tropas españolas desplegadas allí. Llegó hasta el comandante talibán que había ordenado la muerte del brigada Juan Andrés Suárez y del cabo Rubén Alonso Ríos. Habló con comandantes insurgentes, con talibanes de a pié, entrevistó a futuros suicidas y acompañó al combate a soldados norteamericanos que operaban en las mismas zonas que los españoles.

Para mostrar una realidad oculta e indeseable de la sociedad en que vivimos, alguien tiene que hacer las preguntas que nadie quiere hacer y llegar hasta las personas que tienen las respuestas. David Beriain llevaba años sacando a la luz el trasfondo de las actividades ilegales que se producen en distintos países del mundo: narcotráfico, redes de explotación sexual de mujeres, tráfico de armas, ladrones de tumbas, redes de tráfico de personas... Este periodista logró acceder al interior de las principales organizaciones criminales que operan en el mundo para sacar a la luz las distintas realidades que ocultan de boca de sus propios protagonistas. En los últimos meses Beriain publicaba en DMAX la serie Clandestino, ocho entregas temáticas de una hora de duración, en cada una de ellas el periodista se introducía en algunos de los más complejos y herméticos grupos criminales.