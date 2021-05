Siete niños y una profesora, asesinados a tiros en una escuela rusa

Las autoridades de Rusia han rebajado a ocho los muertos, entre ellos siete niños, en el tiroteo registrado este martes en una escuela de la ciudad de Kazán, en el suroeste del país, después de que fuentes de los servicios de emergencias hablaran de diez fallecidos. El octavo fallecido es una profesora.



En el ataque a la escuela 175 de Kazán, capital de la república rusa de Tatarstán, de mayoría musulmana, participaron, según distintos medios, dos atacantes.





Russia school shooting in #Kazan: there was an explosion inside School No.175 as well as the shooting. This video via @bazabazon shows a corridor in the aftermath pic.twitter.com/XABB5BI1bm