Borrell confirma el apoyo de la UE a la negociación de Juan Guaidó

Madrid – El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró ayer que apoyará "en todo lo que pueda" la iniciativa del opositor venezolano Juan Guaidó de impulsar una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición "No puedo sentirme más que muy satisfecho y apoyar en todo lo que pueda la iniciativa de Juan Guaidó", subrayó Borrell. El responsable de la política exterior de la UE recordó que desde las instituciones europeas "llevamos más de un año insistiendo en que eso es lo que hay que hacer, que esto no se va a resolver si no es con un proceso de negociación", por lo que la iniciativa de Guaidó fue muy bien recibida.

Por otra parte, el opositor Leopoldo López afirmó que se pone "a disposición de la Justicia" de España, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobara solicitar su extradición para que cumpla en territorio venezolano el resto de su condena.