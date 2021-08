Exteriores evacua a otras 110 personas de Kabul

Un segundo avión español de las fuerzas armadas ha despegado desde el aeropuerto de Kabul a las 6,30 horas con grupo de 110 personas evacuadas de Afganistán, entre ellas tres familias completas de personal de la Embajada, y está previsto que aterrice a las 10 de la mañana en Dubái.



Así lo han confirmado en una comunicado conjunto los Ministerios de Defensa y Exteriores, tras lo que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha detallado en la cadena Ser que de este segundo grupo de 110 personas, 50 está previsto que permanezcan en España.





El segundo vuelo de repatriados ya está rumbo a Dubái.



Entre los pasajeros hay personal que ha colaborado con instituciones españolas, como la Aecid o Defensa, y también la capitana del equipo paraolímpico de baloncesto afgano, Nilofar Bayat.El club de baloncesto Bidaideak Bilbao BSR ha mostrado ya "para incorporar a la jugadora afgana, que pidió ayuda para huir de su país al igual que miles de mujeres que temen por su vida desde que los talibanes tomaran Kabul y controlaran la mayor parte de Afganistán.El presidente del club vasco, actual campeón de liga, trasladó su petición la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas y a la Federación Española de Baloncesto para que la capitana de la selección de su paísy jugar en el Bidaideak la próxima temporada.El responsable de Exteriores ha asegurado que el Gobierno no va cejar en su empeño de localizar a las personas que han trabajado para las instituciones españolas pero ha reconocido que están teniendo dificultades para contactar con ellos.El responsable de Exteriores ha asegurado que el Gobierno no va cejar en su empeño de localizar a las personas que han trabajado para las instituciones españolas pero ha reconocido que están teniendo dificultades para contactar con ellos. "No vamos a dejar a nadie atrás".