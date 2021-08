Los talibanes aseguran que permitirán vuelos comerciales tras el 31 de agosto

Los talibanes aseguraron este miércoles que permitirán la operación de vuelos comerciales en el país después de la fecha límite para las evacuaciones internacionales del 31 de agosto, con lo que insisten en que no es necesario ningún tipo de extensión de esa fecha para continuar con los vuelos de evacuación.



Los talibanes "allanarán el camino para la reanudación de los vuelos civiles. Las personas con documentos legales pueden viajar a través de vuelos comerciales después del 31 de agosto", informó en Twitter el portavoz de la oficina política de los talibanes, Suhail Shaheen.





The IEA delegation said foreign troops should withdraw by the deadline. It will pave the way for resumption of civilian flights.People with legal documents can travel through commercials flights after 31 August.

