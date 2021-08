Al menos 13 muertos, entre ellos niños, en un atentado en el aeropuerto de Kabul

Las inmediaciones del aeropuerto de Kabul han sido escenario de una explosión que ha dejado al menos 13 muertos, entre ellos niños, según han señalado fuentes de los talibanes a la cadena Al-Jazeera. Funcionarios del Pentágono afirman que se trata de un ataque suicida perpetrado probablemente por el grupo Estado Islámico Jorasán (ISPK), una filial de ISIS enfrentada con los talibanes. Poco después se ha registrado una segunda explosión cerca del Hotel Baron, próximo al aeródromo.



"Podemos confirmar una explosión junto al aeropuerto de Kabul", ha afirmado en Twitter el portavoz del Pentágono, John Kirby,. "También podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron o cerca de él, a poca distancia de Abbey Gate", ha añadido Kirby en otro tuit.





We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.