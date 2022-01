El príncipe Andrés podría perder el título de duque de York

Menos de 24 horas después de que la reina Isabel II decidiese retirar a su hijo el príncipe Andrés sus títulos militares y sus patronatos reales, varios representantes públicos de York (norte de Inglaterra) pidieron hoy despojarle del ducado de esa localidad, tras ser acusado en Estados Unidos de abusos sexuales a una menor.



Entre esas voces críticas se alzó la de la diputada laborista Rachael Maskell, quien en un mensaje en Twitter consideró "insostenible" que el príncipe Andrés siga siendo duque de York, como es más conocido por gran parte de la opinión pública. "Es insostenible que el duque de York se aferre a su título ni un solo día más; esta asociación con York debe terminar", escribió Maskell, diputada por la circunscripción de York Central.



Para esta parlamentaria, las acusaciones contra Andrés de haber abusado de Virginia Giuffre cuando ésta tenía 17 años, por mediación de Ghislaine Maxwell y su examante, el empresario Jeffrey Epstein, son "una alegación muy grave contra este hombre privilegiado". Maskell recuerda, asimismo que entre sus tareas públicas figura cooperar con las agencias correspondientes para abordar la cuestión de la violencia sexual.





It's untenable for the Duke of York to cling onto his title another day longer; this association with York must end. There's a very serious allegation made against this man of privilege & entitlement. I'm working with agencies to tackle sexual violence & misogyny. #NotInYorksName