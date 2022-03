El aeropuerto de Heathrow ya no exige el uso de mascarillas obligatorias

El aeropuerto de Heathrow, el mayor del Reino Unido, ya no exige desde este miércoles el uso de mascarillas a sus pasajeros en sus terminales, estaciones ferroviarias y edificios de oficinas si bien continuará recomendando su empleo.





Effective from Wednesday 16 March, we'll remove the requirement for wearing face coverings at the airport. We still strongly encourage both colleagues & passengers to wear them, particularly when they come into close contact with others, but this will no longer be mandatory. 1/2