Australia demanda a Facebook por publicidad engañosa sobre criptomonedas

El organismo regulador de la competencia en Australia informó este viernes que demandó a Meta, propietaria de Facebook, por difundir campañas de publicidad "engañosa" o "falsa" que usan la imagen de "figuras públicas" para promover inversiones en criptomonedas.



La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés) alega en la demanda presentada ante el Tribunal Federal del país oceánico que Meta Platforms y Meta Platforms Ireland fueron "cómplices o participaron (en la difusión de las campañas) a sabiendas de (que se trataba de) conductas y representaciones falsas o engañosas de los anunciantes", según su comunicado.





