Más de la mitad de los niños ucranianos han abandonado su hogar

Más de la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, ha asegurado que "la guerra ha causado uno de los desplazamientos de niños y niñas a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial", un "macabro hito" que amenaza con lastrar a las generaciones futuras.



