Detenido un policía de Miami por poseer pornografía infantil

Un agente de policía del condado Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sido detenido y suspendido de sus funciones por un presunto caso de pornografía infantil al hallarse en sus dispositivos electrónicos imágenes de un niño realizando actividades sexuales explícitas, según señalan las autoridades. Los registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight, del mencionado condado, identificaron al agente como David Jay Behney, de 33 años, quien enfrenta 19 cargos criminales, ha detallado este viernes la televisión Local 10. Los 19 cargos son por posesión de material sexual explícito de un menor.



Behney ha comparecido este viernes ante un tribunal del condado junto con su abogado, su esposa y su suegra, detalla el mismo medio. En la audiencia, el juez ha impuesto al detenido una fianza de 95.000 dólares. En caso de quedar en libertad bajo fianza, el acusado deberá entregar su pasaporte y no se le permitirá tener ningún contacto con menores de edad, incluidos sus propios hijos.



El abogado de Behney reveló en la corte que el oficial tiene tres hijos de entre 8 meses y 6 años. En Twitter, el director interino del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), George Pérez, informó este jueves acerca del caso sin mencionar el nombre del agente, pero sí señaló que lo involucran en "un crimen contra un niño". "Nuestros hijos confían en nosotros para mantenerlos a salvo y fuera de peligro. No solo como policía, sino como padre, un crimen contra un niño es intolerable y nunca será aceptado", escribió Pérez en un comunicado. "Me enferma saber que uno de nuestros agentes de la ley está involucrado en traicionar esa confianza. Garantizaremos la transparencia a nuestra comunidad y proporcionaremos una actualización a medida que continúe esta investigación", aseguró en la red social.





We have initiated a criminal investigation involving a police officer in coordination with the Miami-Dade SAO. The MDPD officer is currently being questioned. We will continue to work alongside SAO throughout the entirety of this process. Law enforcement status relieved. pic.twitter.com/hThEohRXQV