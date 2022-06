Biden ensalza el poder de las democracias en la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ensalzó este miércoles la democracia como un "sello distintivo" del continente americano y pidió aumentar la cooperación entre los países de la región que comparten ese sistema de gobierno.





I'm on my way to Los Angeles to host the Ninth Summit of the Americas. I look forward to working with leaders from across the Western Hemisphere to strengthen our bonds and to address our core challenges — from economic prosperity and climate change to migration and COVID-19. pic.twitter.com/bDndE5gwDo