La comisión que investiga el asalto al Capitolio dice que fue la "culminación" del intento de Trump por mantenerse en el poder

El asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 fue la "culminación" de un intento de golpe de Estado por parte del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), quien se vio apoyado sobre el terreno por el grupo ultraderechista Proud Boys, mostró este jueves el comité que investiga el suceso.



La primera audiencia pública de la comisión investigadora estuvo marcada por vídeos y testimonios escalofriantes que se retransmitieron en directo por casi todas las cadenas de televisión del país en horario de máxima audiencia, en un intento por impactar la opinión pública estadounidense.





"Donald Trump was at the center of this conspiracy," Chairman Thompson says. "The violence was no accident, it represented Trump's last stand, most desperate chance to halt the transfer of power." pic.twitter.com/63SIQyLulB

Rep. Liz Cheney played a part of Ivanka Trump's testimony to the Jan. 6 Committee where she says she accepted that DOJ, AG Barr had not seen sufficient 'evidence of fraud' in the 2020 election.



"It affected my perspective. I respect AG Barr, so I accepted what he was saying." pic.twitter.com/qbV5S2DpjN