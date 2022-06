McDonald's reabre en Rusia con nuevo nombre: "Delicioso y punto"

Los restaurantes de comida rápida McDonald's han abierto este domingo sus puertas en Moscú bajo nuevo propietarios rusos y un nuevo nombre: Vkusno i Tochka (Delicioso y punto) después de que el gigante estadounidense abandonara el país en el marco del éxodo de los negocios internacionales de Rusia tras la invasión de Ucrania.





McDonald's restaurants reopened in Moscow on Sunday under new Russian ownership and a new name: Vkusno & tochka, which translates as "Tasty and that's it".

The company was planning to reopen all 850 restaurants by end of the summer. McDonald's left Russia after the Ukraine war. pic.twitter.com/sztlsrG8Ys