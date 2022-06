El presidente rumano llega a Kiev para unirse al resto de líderes europeos

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, llegó este jueves a Kiev donde se reunirá con los mandatarios de Alemania, Olaf Scholz; Francia, Emmanuel Macron; e Italia, Mario Draghi, para expresar el apoyo europeo a Ucrania en esta crisis.



"Recién llegado a Kiev", escribió el presidente rumano en su cuenta de Twitter en la que colgó un video en el que se ve cómo se apea del tren que le ha llevado a la capital ucraniana.





In Kyiv today with my European colleagues ???? Chancellor @OlafScholz, ???? President @EmmanuelMacron and ???? PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b