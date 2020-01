El PP vuelve a pedir la gratuidad de la AP-15 que privatizó Aznar

pamplona - La gratuidad de la AP-15 se ha convertido en una reclamación de la derecha, a la que recurre solo cuando está en la oposición. La exigió en numerosas ocasiones durante la pasada legislatura, y ayer fue el parlamentario del PP enrolado en Navarra Suma Javier García quien la rescató en el pleno.

"Le pido menos cinismo en esta cuestión", le replicó el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, quien recordó que la existencia de los peajes en la autopista que une Tudela con Irutzun es responsabilidad de UPN y PP. De hecho fue el Gobierno de Navarra el que en 1997 acordó ampliar la concesión de la AP-15 hasta el 8 de junio de 2029 y fue el Gobierno de José María Aznar el que decidió, en el año 2003, vender el 50% de esta vía que era propiedad del Estado.

En los últimos años el Gobierno de Navarra ha destinado unos 12 millones a aplicar descuentos en esta autopista y el año pasado el Ejecutivo español puso otros 12 para acercarse a la gratuidad de esta vía.

Javier García preguntó ayer en varias ocasiones a Bernardo Ciriza "si va a mantener la gratuidad de la AP-15 y si va a poner peajes en las autovías navarras". "Si no dice que sí, es que no lo va a hacer", se respondió el parlamentario del PP.

Ciriza no contestó a esta cuestión. Tras reprocharle que "ustedes ponían peajes cuando gobernaban", el consejero reiteró que este tema ha de ser abordado en la mesa constituida el pasado mes de noviembre, que tiene previsto reunirse el día 28. Además, aseguró que en materia de transportes Navarra "va a ir de la mano de Europa y de España".

"Caminar en una dirección diferente a Europa podría conllevar lo que estamos viviendo en esos momentos con los túneles de Belate y Almándoz", donde hay que invertir unos 100 millones de euros para adecuarlos a la normativa europea, agregó el consejero.

alcanzar un consenso Ciriza reconoció que "el estado de las carreteras navarras es mejorable e invertir en su conservación es hacerlo en un servicio público". dicho esto, consideró que para ello es conveniente "alcanzar un consenso político" y el sitio adecuado para ello es la mesa constituida a tal efecto, que "se merece un respeto". El consejero, no obstante, cree que "si se sacan las cosas de la mesa es porque hay algún interés en que la mesa se rompa, y ahí no me va a encontrar a mí".

Los grupos parlamentarios se mostraron mucho más críticos con la posición defendida por Navarra Suma. Jorge Aguirre (PSN) subrayó que "los peajes per se no son buenos ni malos, pero sí lo son las políticas que de ellos se hagan". Acusó a García de contar "verdades a medias" y le corrigió al precisar que "la AP-15 no está libre de pago para todos los navarros".

Pablo Azcona (Geroa Bai) incidió en la carga que suponen los peajes en la sombra "consecuencia de la política de gobiernos de UPN", que solo para 2020 cuestan 100 millones de euros.

También Maiorga Ramírez (EH Bildu), Ainhoa Aznarez (Podemos) y Marisa De Simón (Izquierda-Ezkerra) aludieron a la millonada que Navarra debe destinar todos los años en pagar los peajes heredados de UPN-PP, "en muchos casos con el apoyo del PSN", apuntó Ramirez. El parlamentario abertzale defendió, en cualquier caso, que "debe haber una homologación en las carreteras navarras", ya que considera que no tiene lógica que se pague por ir de Pamplona a Tudela y no por desplazarse a otros destinos.

"Tenemos comprometidos dos mil millones en peajes en la sombra por las chapuzas que dejaron ustedes", dijo Ainhoa Aznárez dirigiéndose a García. - J.E.

la cifra

100

MILLONES EN PEAJES. Navarra ha presupuestado 100,6 millones para el pago de los peajes en la sombra en 2020. De ellos, 50,6 millones son para abonar el canon de la autovía a Logroño; 19,6 se calcula que costará el pago de la autovía del Pirineo; y 29,7 está comprometidos en la primera fase del Canal de Navarra.