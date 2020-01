Esteban: "Un referéndum de autodeterminación será la solución, pero de aquí a no sé cuanto tiempo"

BILBAO. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido este jueves que lograr el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi es "complejo", aunque ha asegurado que "ahora se abre una oportunidad" porque el nuevo Gobierno central "ha dejado claro que quiere darle una vuelta al sistema y reestructurar la Seguridad Social".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, el portavoz de la formación jeltzale ha recordado que los Gobiernos central y vasco se han impuesto "un plazo de un año" para cumplir la transferencia a Euskadi de las competencias pendientes en el Estatuto de Gernika.

En este sentido, ha destacado que la mayoría de las competencias pendientes de traspasar "están muy trabajadas" y que "está muy estudiado dónde está la clave y cuál es la dificultad". Además, ha asegurado que "las dificultades no son políticas", sino que "muchas veces son naderías", por lo que ha considerado que la mayoría van a ser sencillas".

"Tengo que reconocer que la más difícil es la de la Seguridad Social. Es compleja. Pero el Gobierno ha dejado claro, poniendo un Ministerio, que quiere darle una vuelta al sistema y reestructurar la Seguridad Social, y eso abre una oportunidad para cumplir la competencia que recoge el Estatuto", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que el Tribunal Constitucional "dijo hacer tres meses, en una sentencia, que el Estatuto lo recoge y que hay que cumplirlo, es decir, que debe tener un contenido". "Nosotros diremos que ese contenido debe ser muy amplio, y seguramente el PSOE y el Gobierno que sea pequeño. Hablemos y acordemos hasta qué punto llegar, porque ahora se abre una oportunidad con la reestructuración y deberíamos aprovecharla", ha explicado.

PRESUPUESTOS Por otro lado, Esteban ha indicado que "no tendría mucho sentido" que las fuerzas que apoyaron con el sí o con la abstención la investidura de Pedro Sánchez hicieran fracasar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del nuevo Gobierno, ya que ha destacado que el Ejecutivo "no seguiría si no se aprueban unos nuevos presupuestos".

Así, ha afirmado que el PNV mantendrá "un planteamiendo de colaboración" en los Presupuestos y que actuarán "con sensatez", aunque ha asegurado que presentarán enmiendas a partidas concretas, "pero con la voluntad de que salgan adelante (las cuentas)".

"¿Para qué hemos puesto un Gobierno si lo vamos a echar al de unos meses?. Aún seguimos con los Presupuestos de Rajoy, y este Gobierno no seguiría si no se aprueban unos nuevos presupuestos", ha insistido.

El portavoz del PNV en el Congreso ha afirmado que "debemos darle tiempo" al nuevo Gobierno, y que, "luego, veremos si lo han hecho bien o no y si han sido valientes o no, pero por lo menos vamos a darles tiempo y la oportunidad".

COLABORACIÓN PNV-EH BILDU Por otra parte, y ante la posibilidad de que PNV y EH Bildu mantengan una colaboración en el Congreso, Aitor Esteban ha señalado que "empecemos por el Parlamento vasco", ya que, según ha dicho, "lo que hemos visto hasta ahora es que no le da ni una gota de agua al Gobierno Vasco".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha acordado Presupuestos con PSE, PP y Elkarrekin Podemos, pero que "con la izquierda abertzale ha sido imposible, y eso que ha habido ofertas para hacerlo".

"¿Colaboración en Madrid?, no creo que busquen eso, por lo menos hasta ahora. Ambos somos abertzales, pero tenemos planteamientos muy distintos, y hasta ahora nos ven como adversarios, aunque seguro que en algunas cosas nos ponemos de acuerdo y ayudaremos a las iniciativas de uno y otro", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que "nos gustaría crear otro modelo de Estado y que nuestra nacionalidad fuera reconocida, pero, de ahí a que mañana por la mañana reclamemos la independencia como dicen algunos..., digamos la verdad y cuál es la realidad".

En su opinión, un referéndum de autodeterminación "será la solución finalmente, pero de aquí a no sé cuanto tiempo". "Ahí acabaremos, pero, ¿decir que vamos a acabar ahí mañana por la mañana?, creo que a la gente hay que decirle la verdad, y eso no va a pasar mañana por la mañana. Debemos trabajar entre los que creemos en ello, primero en nuestra sociedad, pero decirle a la gente que mañana por la mañana va a haber un referéndum sobre la autodeterminación, es engañarla", ha asegurado.