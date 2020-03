"Trabajaré en la oposición por sacar proyectos adelante"

estella-lizarra – En el otro lado de la moneda se ha quedado Ibai Crespo, el ya único edil y portavoz del PSN en el Ayuntamiento, queexplicó que no acudió al pleno por responsabilidad, pero que si hubiese sido telemático, sí habría participado: "Los socialistas de Estella propusimos que no se celebrara el pleno debido a la situación de estado de alarma. O, de celebrarse, que se realizara de manera telemática. Han sido otros los que han marcado las líneas rojas".

Crespo, que aprovechó para pedir disculpas a los afiliados, simpatizantes y votantes del PSN en Estella por los últimos acontecimientos, tildó la moción de "ilegítima" y de "daño a la democracia local".

Crespo se mostró una vez más muy crítico con este movimiento político, y apuntó que "dañan la normalidad democrática quienes aceptan y se benefician de ese transfuguismo político ya sea para quien lo recibe directamente o para quien, como viene siendo de costumbre, mira hacia otro lado, aunque siempre se decanten para el mismo. Nada tiene de progresista o de izquierda quien se abraza al nacionalismo más desigual, a los resultados electorales de las últimas municipales me remito. Este apretón de manos resulta vergonzoso hasta a los propios firmantes, que ni siquiera lo han defendido en unidad, dejando a su nuevo socio útil el trago de presentarlo".

Sin embargo, y dejando a un lado estas rencillas, explica que de cara al futuro que le espera en la oposición "me encontrarán trabajando por sacar adelante las propuestas que tenemos en nuestro programa electoral. Habrá que ver si, a diferencia de la pasada legislatura donde era el no por el no a los proyectos del PSN, ahora tratan de acercar posturas".