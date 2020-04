El Parlamento de Navarra aprobará este miércoles los primeros fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus

pamplona – El Parlamento de Navarra dará mañana luz verde a los primeros fondos aprobados por el Gobierno foral para afrontar la crisis sanitaria. En una sesión extraordinaria –la última en esta semana de festivos– que arrancará después del Consejo de Gobierno, la Cámara abordará el debate y la votación de tres proyectos de ley diferentes, pero con un objetivo común: disponer de liquidez para ir pagando la gran cantidad de material médico que ya está llegando a la Comunidad Foral –y que ha sido adquirido en parte en el exterior– y para aumentar las coberturas y prestaciones sociales para las personas más afectadas por las derivadas económicas del coronavirus.

Son, sobre el papel, tres proyectos distintos, pero bien podrían ser un único texto. De hecho, la Mesa y Junta de Portavoces de ayer –de nuevo telemática y sin declaraciones posteriores– aprobó que el pleno de mañana se concentre en un único turno de intervención. Es decir, que Gobierno y partidos defenderán en un mismo turno los tres proyectos de golpe. Por supuesto, todas las restricciones para celebrar un pleno presencial siguen vigentes. Solo estarán presentes los miembros de la Mesa y los portavoces de cada partido, y los parlamentarios tienen de plazo hasta hoy a las diez de la mañana para volver a delegar el voto. El pleno, a priori, no tendrá mayor complicación. Será una aprobación de urgencia y previsiblemente sin sorpresas, ya que aunque hay plazo de enmiendas –que acaba hoy a las 12.00 horas– es probable que no se registre ninguna, y desde luego no se repetirá lo sucedido la semana pasada.

fondo de contingencia Los dos primeros proyectos consignarán más de la mitad del dinero previsto en los decretos forales del Gobierno, hoy ya leyes. Hay un crédito de 23.192.552 € y una segunda ampliación de crédito de 28.427.728 €, lo que suma un total de 51.620.280 €. Esta cantidad está dentro de esos 100 millones de fondo de contingencia que aprobó el Gobierno el 18 de marzo, y que el último pleno aumentó, merced a los votos de Navarra Suma y EH Bildu, en 30 millones más.

¿Para qué van a servir? Fundamentalmente para gasto en salud y de cobertura social. Se dedicarán a compra de material sanitario –mascarillas, guantes, gafas, batas y respiradores, después de que se haya desbloqueado la pequeña crisis diplomática con Turquía a cuenta de 12 máquinas–, para adaptar el teletrabajo de los funcionarios del Gobierno de Navarra; para ampliar la Renta Garantizada en 5 millones; para aumentar la dotación de Sodena en lo referido a avales a empresas con problemas; para servicios de limpieza y desinfección; y para obras de adecuación de nuevos espacios sanitarios –como los que ya se han puesto en marcha en el Complejo Hospitalario de Navarra–, entre otras partidas.

El último proyecto de ley es una reforma puntual de la Ley de Presupuestos recién aprobada, con un cometido muy sencillo: agilizar todos los trámites administrativos –contratación y compra de materiales, sobre todo– que tengan que ver con el coronavirus.

RECURSOS PÚBLICOS

el gobierno busca liquidez fuera

Líneas de crédito a bajo interés. Dentro de todos los esfuerzos para disponer del mayor número de recursos posibles, el Gobierno ha salido fuera a formalizar operaciones de crédito por valor de unos 600 millones. Es un instrumento habitual, que ahora se ha visto aumentado por la urgencia del virus, y que consiste en operaciones sencillas y a corto plazo. La buena calificación crediticia de Navarra siempre ayuda, pero en este caso son operaciones en las que no es un factor tan importante, y que se financian a través de líneas de crédito a bajo interés, a pesar de que hasta ahora se podían hacer incluso al 0%.

