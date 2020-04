Idoia Mendia: "Algunos consejeros han realizado declaraciones propias de tertulianos"

Entrevistada en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Idoia Mendia ha asegurado que todos los miembros del Gobierno vasco están trabajando "codo con codo con el lehendakari a la cabeza", por lo que no entiende declaraciones de algunos consejeros que considera más propia de contertulios. La secretaria general del PSE-EE ha pedido prudencia en las palabras, y ha destacado que en ningún momento el estado de alarma ha encubierto un 155, como se dijo. También ha negado las críticas de la consejera Tapia al decreto sobre el cese de la actividad no esencial. "Se hace mucho ruido que no contribuye a lo que realmente tenemos que hacer. El único objetivo de los políticos debe ser luchar contra el coronavirus" ha añadido Mendia.

Además, la máxima responsable de los socialistas vascos cree necesario alcanzar pactos en el estado y espera que todas las formaciones políticas estén a la altura de las circunstancias, aunque ha lamentado que "la extrema derecha utilice la situación y los muertos para ir en contra del gobierno y de la democracia".