Podemos critica las cartas de apoyo a Martín Villa y dice que son "un auténtico ataque a la democracia"

Podemos Navarra ha considerado "un auténtico ataque a la democracia" las cartas de apoyo de personalidades políticas al exministro Rodolfo Martín Villa, que ha calificado como "un injerencia" en la querella argentina sobre los crímenes franquistas.

"Es un caso que debe juzgar la barbaridad que se produjo en los Sanfermines del 78 o la matanza de Vitoria, casos que se tenían que haber investigado en España pero que, incompresiblemente, ha tenido que ser la justicia argentina quien finalmente los juzgue", ha señalado en una nota la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez.

Según ha expuesto, "no entendemos que se pongan más trabas a que Martín Villa sea juzgado con todas las garantías de derechos, algo que él no otorgó a sus víctimas".

A su juicio, "tiene que haber un antes y un después como pueblo, como democracia, como sociedad". "Y ese después tiene una deuda con el antes. No lo olvidemos. Esa deuda es con las víctimas y con la verdad", ha apuntado. Por lo tanto, ha agregado, "no a los poderosos, no a la parcialidad de la justicia, no a la impunidad de los sicarios y no a la ocultación de los crímenes".

Para Aznárez, "la impunidad y el silencio son ajenos a cualquier idea de justicia porque los errores son errores y los crímenes son crímenes pero eso no lo deciden expresidentes, lo deciden los tribunales".

Por todo esto, la parlamentaria de Podemos ha animado a la población a apoyar la concentración organizada por la asociación 'Sanfermines 78 gogoan' este jueves, a las 12 horas, frente al Palacio de Justicia de Pamplona.