Sortu rechaza que frente a la pandemia solo aprueben medidas restrictivas

Pamplona – Sortu celebró ayer un acto en Pamplona en el que rechazó que para combatir la pandemia solo se apliquen medias restrictivas, y abogó por un cambio de políticas y por que sea el capital el que "pague esta crisis". Cerrado el acuerdo presupuestario con el Gobierno de Navarra, y en plena negociación con el Gobierno de Madrid, la izquierda abertzale fijó "cinco principios" que deben regir la actuación política: "El cuidado de la gente debe ser la prioridad; que la crisis la pague el capital; políticas públicas al servicio de la sociedad; aprovechar la crisis para cambiarlo todo y más soberanía".

En ese sentido, Sortu argumentó que la prioridad debe ser "el cuidado de la gente" porque la emergencia sanitaria "está golpeando especialmente a las personas más vulnerables" y "a quienes viven en las condiciones más precarias". Por ello reclamó medidas que pongan en el centro "la vida", asumiendo para ello "sacrificios en nuestras libertades individuales".

Sin embargo, los intentos para evitar la propagación de la pandemia "no pueden basarse únicamente en medidas restrictivas", y por eso Sortu pide incrementar el trabajo de rastreo, mejorar el servicio sanitario, poner medios para que la enseñanza y el transporte público sean más seguros, y proteger y cuidar a las personas que luchando en primera línea contra la pandemia. "No es legítimo culpar a la gente de la propagación del virus, menos, si cabe, cuando en muchas de las decisiones que han tomado las autoridades han primado los intereses de las elites económicas por encima de la salud de la gente. Y no es legitimo utilizar la pandemia como excusa para militarizar nuestros pueblos", subrayó la formación abertzale, que también criticó a los negacionistas.

Tras apuntar que éste es un "momento histórico" para "construir un mundo más justo" anteponiendo "el interés colectivo frente al individualismo", Sortu quiere que "la crisis la pague el capital", punto en el que pide apoyo para sectores como la hostelería, el comercio o los autónomos. Además, dijo, "hay que cambiar el modelo fiscal para que los que más tienen paguen más y paralizar la construcción de obras faraónicas que no tienen ninguna utilidad social", y "cambiar el rumbo" y "poner la vida y el bienestar de la mayoría en el centro de las políticas públicas y económicas".

Sortu quiere así "aprovechar la crisis para cambiarlo todo", y al respecto recuerda otras crisis en los últimos años, como la crisis climática, la crisis de cuidados o la crisis humanitaria que ha acompañado a las migraciones masivas, todas "consecuencia directa y destacada de este sistema injusto que nos lleva al precipicio como civilización". Defiende por ello "un nuevo modelo social y económico" y para lograrlo "la soberanía es hoy más necesaria que nunca" porque en esta crisis han predominado los estados y sus decisiones y eso, asevera, "nos coloca en una situación de vulnerabilidad, a merced de un autonomismo y un regionalismo débil y caduco".

presupuestos del estado

EH Bildu decide hoy su voto

Consulta a las bases. EH Bildu hará pública hoy la propuesta de la mesa política ante la votación en los presupuestos generales del Estado, que será sometida a refrendo de las bases de la formación soberanista. Tras varios encuentros con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez, EH Bildu votó en contra de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, y mantiene contactos para fijar una posición definitiva durante el trámite de enmiendas. El voto de EH Bildu no es determinante, pero el Gobierno central ha buscado ampliar apoyos para garantizar una mayoría amplia en las Cuentas Públicas. "Valoramos de forma sólida no solo facilitar los presupuestos sino una posición proactiva y favorable", afirmó recientemente Arnaldo Otegi.