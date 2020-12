Mikel Buil: "Político he sido siempre, por mi profesión y por lo que vi en casa"

pamplona – "Yo creo que político he sido siempre", afirma Mikel Buil, "porque más allá de la política institucional, mi profesión como trabajador social y sociólogo siempre ha implicado una inquietud e interés por transformar las cosas, en una sociedad como la nuestra, que tiene muchas amenazas sobre la mesa". Esa huella profesional estuvo precedida de una familiar. "En casa vimos siempre que es desde el ámbito público donde se pueden solventar los problemas de la mayoría". Con estos ingredientes, llegó 2015, el año que irrumpió Podemos en Navarra, y Buil fue el encargado de conformar un programa electoral, "lo cual me estimula profundamente y me lleva a presentarme en listas y trabajar en el ámbito institucional que ya conocía como miembro de muchas organizaciones sociales y como trabajador social". No ha sido una andadura fácil, precisamente. "Desde que existimos siempre hemos estado apoyando gobiernos, y eso supone ver la dificultad de satisfacer todas las cuestiones que uno se plantea cuando tiene que afrontar la gestión". Buil se siente "orgulloso de haber formado parte de muchas de las soluciones que hemos tenido que encarar para pasar de movimiento social a partido político".