La subida de la luz tensiona al Ejecutivo español y agita a PP y Cs

La subida de la factura de la luz en plena ola de frío ha colocado a Unidas Podemos en una posición delicada tras haberse presentado como el antídoto para los abusos que cometerían las empresas eléctricas. La derecha española, en su marcaje permanente contra el Gobierno español, ha recurrido a la hemeroteca para convertir este asunto en un argumento de desgaste, sobre todo ahora que Alberto Garzón, de IU, es ministro de Consumo, y Pablo Iglesias es vicepresidente. Las críticas vienen también desde sectores de la izquierda, aliados de Sánchez en la gobernabilidad, y ha desembocado en que la propia IU salga al paso para pedir un análisis de la situación, aunque pone el peso en las empresas y también en el PSOE, que lidera el Ministerio para la Transición Ecológica y al que pide que intervenga. Podemos ya había pedido anteayer al PSOE que actúe. La ministra aludida, Teresa Ribera, opinó en una entrevista con Europa Press que el precio de la electricidad es "coyuntural", y no se soluciona con una empresa pública de energía, tal y como ha pedido Podemos.

Cs reprochó ayer al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos el aumento del coste de la electricidad, que se ha disparado en plena ola de frío hasta los niveles más altos de la historia, cuando mientras estaban en la oposición lanzaban "críticas feroces". Así lo señaló en rueda de prensa desde Barcelona el diputado del Parlament Nacho Martín. "Cuando el PSOE y Unidas Podemos no gobernaban, sus críticas eran feroces a esa realidad y, sin embargo, ahora perpetran la mayor subida de los últimos años en la factura de la luz y del gas", dijo.

Cs ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a aplicar el IVA reducido en las facturas de luz y gas natural mientras dure la pandemia y que pongan fin a la doble imposición de estos suministros. Cs ha reclamado una modificación de la tarifa eléctrica para que los consumidores no tengan que soportar costes adicionales no asociados a la electricidad, y ha urgido al Gobierno a reformar la tarifa eléctrica en relación con los conceptos que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario). La formación naranja, así como Compromís, exigió el viernes al Gobierno que adopte medidas urgentes para reducir el impacto de la subida con una batería de preguntas. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, se sumó asegurando que "el Gobierno demuestra su nula sensibilidad social subiendo la luz en plena crisis económica y durante una ola de frío". En un comunicado, Fernández dijo que este aumento de hasta el 27% en el precio de la electricidad "viene de aquellos que decían que iban a acabar con la pobreza energética".

en plena ola de frío IU denunció la subida, pero poniendo más el peso sobre las empresas. IU vio "abusiva e injustificable" la subida del precio de la luz por parte de las grandes compañías "hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea". Además, "lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia". Ve "imprescindible" que las administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno español, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato.

A su juicio, aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, "no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en países de nuestro entorno".