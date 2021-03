El PSOE da portazo a esclarecer la muerte de Mikel Zabalza

El pleno del Congreso de los Diputados ha debatido este miércoles la moción que había presentado el PNV para reclamar al Gobierno español que desclasifique toda la documentación secreta que pudiera esclarecer la muerte de Mikel Zabalza en 1985, así como que pida a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que reabra el caso después de los audios que se hicieron públicos de una conversación entre el agente de Intxaurrondo Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe operativo del Cesid, Juan Alberto Perote, afirmando que el joven navarro había muerto como consecuencia de las torturas sufridas.



La moción se votará este jueves en el Congreso y será rechazada gracias a que los diputados socialistas votarán en contra de la moción jeltzale al considerar que el "Estado de derecho ya actuó en su momento" y se investigaron los hechos. Una tesis que ya ha defendido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.





?? @AITOR_ESTEBAN reclama "establecer la verdad" sobre el caso Mikel #Zabalza.

"Hay que pasar de las palabras a los hechos; hagamos todo lo que está en nuestras manos", ha pedido al @Congreso_Es?? pic.twitter.com/fqcq53MYAI — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) March 24, 2021

El PNV afirma que su moción busca establecer la verdad. "No vale decir, como el Ministro Grande-Marlaska, que esto es cosa de los Tribunales. ¿Es que la Policía no investiga? ¿Es que no se puede levantar el velo de documentos que puede haber en torno al caso? ¿Es que no va a hacerlo un Gobierno formado por PSOE y Podemos?", ha preguntado Esteban tras recordar que también en el caso Lasa y Zabala tuvo que ser el Tribunal Supremo quien, "por vergüenza torera, obligó a levantar el velo".Eladvierte que su formación exigirá "machaconamente" que se desclasifiquen los documentos del caso depara esclarecer las circunstancias de su muerte. En una entrevista enha señalado que "una democracia plena no puede tener esas lagunas y agujeros negros". "Y unaanacrónica no puede tapar las vergüenzas al Estado, que no son las vergüenzas del Estado, sino de algunas personas que utilizaron mal el Estado y la fuerza del Estado", ha añadido.