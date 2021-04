La oposición pide al Gobierno de Navarra que declare la lesividad del sobrepago a Audenasa

Los votos de Navarra Suma, EH Bildu e I-E han servido para sacar adelante la moción soberanista para pedir al Gobierno que declare lesivo para los intereses públicos el sobrepago a Audenasa.

Es decir, que la mayoría del Parlamento, puntualmente representada por todos los grupos que están fuera del Gobierno, ha dado un revés al Ejecutivo con una de las últimas polémicas. Esa en la que el departamento de Hacienda, dirigido por Elma Saiz, accede a abonar 6,2 millones a Audenasa (participada a medias por el Ejecutivo y una empresa privada) en concepto de compensación por los descuentos aplicados a los usuarios habituales de la AP-15 durante 2020.

Lo que pasa es que por culpa de la pandemia el tráfico bajó muchísimo el año pasado, razón por la que el interventor abogó por abonar en concepto de compensaciones 1,2 millones, y no 6,2. Finalmente, y tras un ir y venir de criterios con un recurso de Audenasa de por medio, el Gobierno aceptó la tesis de la empresa y pagó los 6,2 millones, movimiento que hizo con el aval jurídico de la delegada del Gobierno y la secretaría técnica pero con la opinión desfavorable de Intervención.

El movimiento generó polvareda y EH Bildu presentó una moción para que el Gobierno proceda a activar la declaración de lesividad, un mecanismo que le permitiría declarar nulo el movimiento y recuperar para la Hacienda los cinco millones que, consideran, se han pagado por encima. "Esto es un error jurídico y político; no figura, en ningún informe ni convenio, que el Gobierno tenga que abonar dicha cantidad a Audenasa en virtud de un coeficiente diferente", ha asegurado Adolfo Araiz, portavoz proponente.

La moción ha sido apoyada por Navarra Suma, que ya en la comparecencia de Saiz el 31 de marzo mostró sus dudas con la operación. Juan Luis Sánchez de Muniáin ha remarcado que esperarán a conocer el análisis jurídico que han pedido al Consejo de Navarra, pero por de pronto han apoyado la moción para que el Gobierno declare desde ya la lesividad. "Cada momento que pasa y cada palabra que dicen sobre este tema contribuye a aumentar las sospechas", ha asegurado el parlamentario de la coalición de derechas.

Marisa de Simón, de I-E, también ha apoyado el texto. Lo ha hecho adelantando que quieren que la Cámara de Comptos analice la legalidad de los convenios con Audenasa y los pasos dados.

Quienes se han opuesto a la moción han sido los grupos que forman parte del Gobierno. El PSN, mediante Ainhoa Unzu, ha defendido que EH Bildu no ha tenido en cuenta que existen otros dos informes que avalan el paso dado. Y Geroa Bai y Podemos han mantenido sus discrepancias con el movimiento de Hacienda, pero han considerado que hay un trecho de mostrar las discrepancias y pedir la "repensada" del convenio a pedir la declaración de lesividad.

De hecho, los tres partidos de Gobierno han intentado modificar mediante enmienda el texto de EH Bildu, con la petición al Ejecutivo de que en tres meses revise la fórmula de compensación de cara al año 2021 y los años siguientes.

Algo que Araiz vio como "un borrón y cuenta nueva". "Y nosotros no estamos por el borrón y cuenta nueva". El portavoz soberanista ha dicho que así no se hacen las cosas, que puede que a futuro sí, pero que ahora de lo que se trata es de intentar resolver el episodio y conseguir el dinero de vuelta para la Hacienda. En ese sentido, ha llegado a proponer al Gobierno una enmienda in voce (presentada en el momento) para paralizar el pago en caso de que este no se haya ejecutado. La presidenta Chivite, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, y la parlamentaria Unzu se han mirado y han intercambiado una palabras. Pero no han recogido el guante.