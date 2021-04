El gobierno de Navarra descarta una subida generalizada de impuestos y revisará las bonificaciones de sociedades

El Gobierno de Navarra considera que no es momento de una "subida generalizada de impuestos" porque no tiene sentido exigir más esfuerzos "a los sectores a los que precisamente se está ayudando" para salir de la crisis económica derivada del coronavirus.

Así lo aclaró en el pleno del Parlamento la consejera de Hacienda, Elma Saiz, que contestó a una interpelación propuesta por la parlamentaria María Jesús Valdemoros (Navarra Suma) sobre política fiscal. Pero el hecho de que no se vaya a optar por una subida generalizada no significa que no vaya a revisarse la política de ingresos propios. En ese sentido, Saiz anunció que el miércoles el Gobierno aprobó la puesta en marcha de un comité de expertos que analizará la política fiscal navarra, también en lo relativo a las bonificaciones a las que tienen acceso las empresas, y que llevan tiempo bajo estudio para comprobar su efectividad. Por eso la consejera de Hacienda pidió a Navarra Suma que abandone la oposición de brocha gorda y deje de pedir, "da igual quién y para qué", una bajada de impuestos.

Todavía no está cerrado, pero Saiz explicó que el comité de expertos se encargará de "analizar el sistema fiscal navarro" para "fortalecerlo y adaptarlo a los retos presentes y futuros". Ese es el espíritu, pero concretamente empezará encargándose de evaluar "los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades" y el "análisis del sistema tributario", para buscar "la eficacia económica, la equidad y la suficiencia".

El grupo, indicó Saiz, estará al tanto de las "tendencias internacionales y el contexto europeo", y dependerá orgánicamente de su departamento. Todavía no está formado, y la consejera especificó que una futura orden foral designará los miembros. Pero adelantó que el comité estará compuesto por técnicos del departamento, por representantes de las universidades y de los colegios de economistas, abogados y asesores fiscales.

Además de analizar el sistema fiscal navarro, el comité redactará sugerencias que elevará al Consejo Económico y Social (CES), órgano al que se reportarán las conclusiones.

Lo que pasa es que la interpelación tomó, para Navarra Suma, el mismo cariz que en otras ocasiones. Valdemoros simplemente la utilizó para echar en cara al Gobierno que "Navarra tiene los impuestos más altos de España" y que el Ejecutivo no está utilizando el autogobierno para beneficiar a los navarros. Además, dijo que la mejor política social es el empleo.

Ainhoa Unzu, del PSN, afeó a Valdemoros la insistencia en la bajada de impuestos. Uxue Barkos, de Geroa Bai, defendió la fiscalidad navarra de los últimos seis años, que ha permitido revertir recortes. "¿Queremos servicios públicos a la europea pero con la fiscalidad de Ayuso?", se preguntó.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, señaló el reto de garantizar los ingresos propios, cuando "sigue siendo una línea roja para PSN y Geroa Bai subir impuestos". Mikel Buil, de Podemos, posicionó a su grupo a favor de la progresividad; y Marisa de Simón, de I-E, pidió una nueva reforma fiscal que "grave más a quien más tiene".