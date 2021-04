EH Bildu pedirá en Madrid una consulta sobre el polígono de las Bardenas

Tudela – El grupo parlamentario EH Bildu en el Congreso de los Diputados, de la mano de Bel Pozueta, ha presentado una moción, que se tendrá que debatir el 11 o el 12 de mayo, por la que pide la realización de una consulta popular sobre la continuidad o no del Polígono de Tiro en el Parque Natural de Bardenas Reales. La moción, que previsiblemente no será aprobada, hará que los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, muestren su opinión en Madrid sobre la continuidad o no de las instalaciones militares, después de 70 años de pruebas desde que se pusiera en marcha en 1951 y continuos cambios de criterios a lo largo de la historia del PSOE y de UPN.

La moción solicita "la realización de una consulta ciudadana vinculante en Navarra relativa al futuro del Polígono de Tiro de Bardenas Reales". A juicio de este grupo parlamentario "resulta necesario escuchar, preguntar y asumir la voluntad mayoritaria de la sociedad navarra", que "sufre el polígono de tiro", su opinión sobre el futuro de esta instalación, por lo que aseguran que "la forma más justa y democrática de hacerlo es permitiendo que sea la ciudadanía navarra quien decida mediante consulta el cierre y desmantelamiento o el mantenimiento del Polígono de Tiro de Bardenas Reales".

Esta semana preguntaron a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la posibilidad del desmantelamiento, algo que negó de forma tajante, alabando el poder regenerador de la flora y la fauna que tiene la instalación militar de Bardenas. Robles también negó la posibilidad de realizar una consulta popular y se amparó en el hecho de que los 22 entes congozantes ya votaron en 2008, cuando se renovó el contrato de alquiler, con el único voto contrario del Ayuntamiento de Peralta (aunque ella habló de una abstención).

Igualmente, EH Bildu propone al Gobierno de Navarra y al español que "ofrezcan alternativas a los pueblos, un plan de reactivación económica de la zona, para que esta no dependa exclusivamente del dinero recibido por mantener el polígono de tiro".

De hecho, los 400.000 euros que las arcas de los 19 municipios, dos valles y el Monasterio de la Oliva reciben cada año desde 2019 y hasta 2028 hace difícil que apoyen el desmantelamiento, cuando el presupuesto de, por ejemplo, Corella (una de las localidades más grandes después de Tudela) ronda los 8,5 millones de euros. "Bardenas Reales tiene un potencial muy considerable desde el punto de vista ambiental, turístico y recreativo y urge una gestión adecuada de todos estos recursos, respetuosa con el Parque y con la realidad económica y social en la que vivimos, ya que, de lo contrario, con los 400.000 euros anuales que reciben cada miembro congozante, se está produciendo una clara y evidente compra de voluntades", concluye.