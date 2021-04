"Vox es muchísimo mejor que Bildu", dice Almeida

pamplonA – La inoportunidad de ciertas afirmaciones supone, como reza el dicho popular, mear fuera de tiesto. Es lo que hizo ayer el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, al preguntarse por qué no se puede pactar con Vox pero sí con EH Bildu. "A mí que me digan, desde luego, por qué no puedo pactar con Vox, pero sí se puede pactar con Bildu. Y no estoy comparando a Vox con Bildu, porque Vox me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu", espetó.

"No nos planteamos un cordón sanitario a Vox", señaló Almeida, que cuestionó por qué el PSOE exige a los demás "que no pacten con Vox" si "es socio de Bildu, Podemos y ERC y está apoyado por Junts per Catalunya", que "quieren romper España". Su relato de campaña en apoyo a Isabel Díaz Ayuso transcurrió por estos derroteros, insistiendo en que Pedro Sánchez tendría que dar argumentos para avalar un cordón sanitario a la ultraderecha mientras el líder socialista gobierna con "quienes han dado un golpe de Estado". Almedia se preguntó qué parámetro moral se ha puesto el PSOE para entender que son los que "marcan a los demás las líneas de los pactos y los acuerdos".

Interpelado sobre qué pactos ve posible tras las elecciones del 4-M, sugirió "que la izquierda se abstenga" para permitir una hipotética investidura como presidenta de Ayuso. "Si tan horrorizados están con Vox, ante una victoria tan clara de Isabel Díaz Ayuso –según las encuestas–, tendrán la decencia intelectual de impedir que Vox pueda influir" en un gobierno del PP, anticipó Almeida.