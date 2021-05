El PNV minimiza el peso de los comicios en el devenir de la política en el Estado

pamplona – El PNV no cree que los comicios del pasado martes en Madrid vayan a tener gran trascendencia más allá de lo que concierne a la política regional madrileña. Así, en Sabin Etxea opinan que la amplia victoria del PP no es en absoluto extrapolable al ámbito de la política estatal y no tendrá demasiadas consecuencias en el devenir de la legislatura en el Congreso de los Diputados.

El portavoz jeltzale en la Cámara Baja, Aitor Esteban, se pronunció ayer al respecto en Onda Vasca y defendió que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso "poco efecto va a tener" en la gobernabilidad del Estado español. En su valoración de los resultados, el diputado del PNV explicó que ni el PP ni otras fuerzas de la oposición "tienen capacidad para cambiar las mayorías en el Parlamento", por lo que a efectos prácticos la victoria en las autonómicas no cambia la correlación de fuerzas estatales ni deja a Pablo Casado más cerca de La Moncloa.

A su entender, los resultados de las elecciones madrileñas, en vez de un fin abrupto del mandato del Gobierno español de coalición, pueden conllevar "un alargamiento de la legislatura" por temor a unas elecciones generales en un momento en el que la derecha se siente fuerte. "Imagino que ahora tanto Podemos como el PSOE intentarán dar la máxima continuidad posible hasta el punto de que pudiera haber unas nuevas elecciones a la Comunidad de Madrid antes que las generales, al menos, teóricamente"; argumentó el portavoz jeltzale en Madrid.

iglesias ayuda a la derecha Asimismo, Aitor Esteban constató el fracaso de las izquierdas el 4-M y defendió que la inesperada candidatura de Pablo Iglesias en estos comicios madrileños "ha ayudado a la derecha a obtener" unos resultados arrolladores, por encima de los que las encuestas otorgaban en un primer momento a Díaz Ayuso. "Lo sorpresivo de estas elecciones son los números en los que se ha quedado el PSOE y el sorpasso de Más Madrid", añadió el diputado. Ante este revés para los socialistas, Esteban anima a Pedro Sánchez y a su Gobierno a que abandonen los "tacticismos" y se "remanguen" para dedicarse a los "temas prácticos que se les están demandando y que exigen que no haya más dilación".

Sobre la posición en la que queda el presidente del Ejecutivo español tras el mal resultado electoral de su partido, el dirigente jeltzale recordó que el líder del PP, Pablo Casado, "sí que salió noquedado" en las elecciones catalanas hace dos meses sin que ello hiciera peligrar su liderazgo, por lo que cree que en el caso de Sánchez tampoco habrá grandes consecuencias en su posición al frente del PSOE.

fin de la nueva política Aitor Esteban hizo también alusión al progresivo declive electoral de Podemos y Ciudadanos: "Representaban la nueva política que se iba a comer el mundo y quizás esta fecha ha significado el final de un ciclo en este sentido". Sobre los naranjas, considera que eran una formación sin "base ideológica" que se enfrentará ahora a una desbandada hacia otros partidos. "Están preocupados por dónde se van a mover unos y otros", dijo. Respecto a los morados, Esteban cree que Iglesias "ha salvado los muebles" de su partido pero puso las cosas más fáciles a Isabel Díaz Ayuso: "Polarizó más, ideologizó más y ha ayudado a la derecha a obtener estos resultados".