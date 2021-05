Carles Puigdemont felicita a Aragonès ser investido: "Me tienes a tu disposición"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha querido felicitar al recién nombrado nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y le ha manifestado: "Como ya te expresé, me tienes a tu disposición".



"Enhorabuena por la confianza que has conseguido del Parlament de nuestro país. Viva Catalunya libre", ha añadido este viernes en un apunte en su cuenta de Twitter.





Felicitats MHP @perearagones. Enhorabona per la confiança que has aconseguit del @parlamentcat del nostre país. Com ja et vaig expressar, em tens a la teva disposició. Visca Catalunya lliure!