Illa: El pacto se dirige “solo a la mitad de los catalanes”

pamplona – "Seré leal al president de la Generalitat, al señor Aragonès, que es ser leal a la institución. Esto quiere decir que seré muy contundente desde la oposición cuando lo tenga que ser, pero que en lo que pueda ayudar, ayudaré". Así se pronunció ayer el líder del PSC, Salvador de Illa, que cargó duramente contra un pacto que a su juicio se ha articulado sin tener en cuenta a todos los ciudadanos. "Ojalá la acción del Govern me desmienta, pero yo veo que es un acuerdo pensado para la mitad de Catalunya".

Ya en el pleno, Illa señaló como un "mal presagio" que Aragonès haya necesitado tres plenos de investidura y calificó de "pacto de conveniencia" la entente de ERC y JxCat. "Usted ha hablado de materializar la independencia de Catalunya: esto no pasará porque vivimos en un Estado de derecho", le advirtió. "El primer gran engaño es la mayoría independentista, el segundo son las instituciones ficticias, el tercero es el planteamiento unilateral que excluye la mitad de la sociedad, el cuarto es vincular los avances sociales el independentismo, y el quinto y último el presentar los últimos años como un periodo de éxito", enumeró en su réplica el socialista.

En paralelo, recordó a Aragonès el documento que firmó ERC para no acordar con el PSC. "¿Cómo se dialoga vetando al primer partido de Catalunya?", denunció Illa, afirmando que "vetar a un partido socialdemócrata es un hecho inédito en toda Europa". Aragonés no calló: "Si se levantan vetos, entonces no vayan ustedes al TC". Pero el socialista insistió en que "hablan de diálogo y confrontación, y es una contradicción que arrastran; estamos ante un Govern débil y usted ha visto rebajada su autoridad en el proceso de negociar la investidura, las comisiones de seguimiento parecen un sistema de vigilancia mutua".

Mientras, la líder de los comunes, Jéssica Albiach, esperaba que Aragonès "pidiese perdón" por tardarse tres meses en formar Govern y le acusó de triunfalista. Preguntada por la petición de Aragonès de buscar apoyos más allá de Junts y la CUP, dijo que el republicano "ha venido a hacer una puesta en escena y no una tendida de mano real", y consideró que el cambio no pasa por repetir una misma fórmula de gobierno "fracasada".