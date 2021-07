Un juez polaco duda de que su país entraría ahora en la UE

Cracovia – Polonia no reuniría hoy las condiciones para entrar en la Unión Europea (UE), según aseguró ayer el juez del Tribunal Supremo Wlodzimierz Wróbel a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desafía a la Justicia europea. Wróbel manifestó no obstante, en una entrevista al canal TVN24, que confía en que Polonia continuará perteneciendo a la UE, a la que definió como "un club de Estados bastante exclusivo en lo que se refiere a sus exigencias (democráticas), y algunos de ellos son más fuertes, otros más débiles, unos tienen más influencia y otros menos". "Tengo que admitir", señaló, "que sin saber muy bien cómo, hemos terminado sentados en una esquina de la mesa y creo que ya hay pocos miembros de este club que quieran escucharnos".

Sobre la situación de la Sala Disciplinaria polaca, cuya imparcialidad fue puesta en cuestión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Wróbel dijo que esta Sala "no forma parte del sistema judicial, pues es como establecer un comité para absolver a los políticos y luego llamarlo tribunal".

La semana pasada, el TJUE dictaminó que esa instancia creada por el gobierno polaco en 2017 no ofrece las garantías de independencia necesarias y por ello ordenó la "suspensión inmediata" de ese organismo y la paralización de todos los procedimientos abiertos bajo su jurisdicción.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) polaco estimó que tal requerimiento no era compatible con la Constitución de Polonia y por tanto no se podía aplicar. Para Wróbel, el TC "se ha convertido en una especie de parodia de una institución que puede decidir sobre cualquier cosa, en cualquier asunto", que su enfrentamiento con la Justicia europea "es un problema de seguridad para Polonia, que puede deslizarse, como ha sucedido otras veces en la Historia, hacia un extraño espacio gris donde no sepamos bien dónde estamos, qué hacemos o quién nos gobierna".