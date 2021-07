Casado da largas a un Sánchez que saca pecho de su gestión de la pandemia

pamplona – Pedro Sánchez exhibió ayer triunfalismo y optimismo al hacer balance de su gestión al frente del Gobierno español, tono que a buen seguro repetirá hoy en su intervención en la Conferencia de Presidentes autonómicos de Salamanca. Así, el presidente socialista no admite errores y trata de vender una gestión impecable de la pandemia del covid-19 esgrimiendo los datos de la vacunación.

"Se están haciendo las cosas bien" y "España es medalla de oro en vacunación", dijo ayer Pedro Sánchez en una intervención televisada en la que también aprovechó para apretar las tuercas al PP y tachar su oposición de "destructiva" y desleal. "El PP apuesta por la crispación, la confrontación y el bloqueo", criticó el líder socialista, que sin embargo tendió la mano a Pablo Casado y le pidió que se abra al diálogo y a los acuerdos de Estado. Pero Casado no compra ni el discurso triunfalista del Ejecutivo ni sus ofertas de diálogo y ayer mismo respondió a Sánchez tachando su gestión de "medalla de oro en destrucción de la economía nacional".

Y es que de símiles olímpicos estuvieron plagados ayer los discurso del presidente del Gobierno y del líder de la oposición. Sánchez insistió en que ha logrado que España sea "medalla de oro" en el proceso de vacunación al liderar los ránkings europeos y argumentó que ese optimismo se traduce también en los buenos datos de la EPA sobre el empleo, que reflejan la existencia de 465.000 nuevos ocupados. "Se demuestra que nuestro Estado, ante una prueba sin parangón e inédita, está haciendo las cosas bien, porque más allá del ruido partidista, al final trabajamos todos unidos para vencer al virus", defendió el presidente español sobre lo que considera una "carrera de larga distancia que España está liderando".

También hizo el líder socialista balance en términos generales de su labor en la Moncloa en el año y medio que lleva el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. A este respecto, Sánchez considera que ha cumplido el 32,8% de sus compromisos de legislatura. "Y de los 1.463 proyectos comprometidos, el 94% están ya en marcha", puntualizó.

Como principal nota discordante de su mandato, el presidente español señaló al PP y a su líder Pablo Casado por su "oposición destructiva" y por "instalarse en la negatividad, en el pesimismo y en la confrontación" con el Gobierno. Pese a ello, Pedro Sánchez cree que es momento de abrir "un nuevo capítulo" y los populares deben elegir "si desean avanzar o bloquear". Por ello, tendió la mano a Casado y le instó a elegir entre "recuperación o crispación", ya que a su juicio Moncloa ha optado por la recuperación, "como la mayoría social del país".

Como ejemplo de la oposición del PP, el presidente del Gobierno español volvió a esgrimir el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en otros órganos judiciales, que cree que va contra la Carta Magna. "El que el PP cumpla con la Constitución no depende del Gobierno, sino del PP. Todos estamos obligados a cumplirla y más los partidos que a diario se autoproclaman constitucionalistas. Eso se dice y se hace", sentenció.

Por último, Pedro Sánchez avanzó que su oferta de diálogo a los populares se vislumbrará hoy en la Conferencia autonómica de Salamanca, en la que habrá presentes un buen número de presidentes territoriales del PP. "El diálogo por sí mismo es un valor y no voy a cejar en negociar con todos desde el punto de vista multilateral y bilateral", concluyó Sánchez.

casado no cede En cualquier caso, el líder del PP no compra ni las ofertas de diálogo ni el tono triunfalista de Pedro Sánchez y ayer mismo respondió al presidente reprochándole una mala gestión llena de reveses y purgas. "Es un presidente en recesión que ha entrado en barrena y no va a levantar el vuelo porque tiene demasiado lastre para que los españoles se lo traguen", consideró.

En esa misma línea, Pablo Casado acusó a Sánchez de ser el culpable de todos y cada uno de los males que azotan al Estado español. "El problema no era Iglesias, ni siquiera Puigdemont ni Otegi, y me cuesta decirlo. No eran Redondo, Ábalos, Calvo, Campo, Celaá, Duque ni Uribes: el problema es Sánchez. Lo que decimos es que debería someterse ya a las urnas", expresó el presidente del PP, que cree que aunque Sánchez quite "a parte de la tripulación", el problema es "el piloto".

Asimismo, y de cara al cónclave de hoy, Casado aseguró que los presidentes autonómicos "están hartos y con razón" del tratamiento que les da el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "no dialoga".

relevo ministerial

asens cuestiona el cambio de iceta

Diputado de UP. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de los comunes, Jaume Asens, aseguró ayer que cambiar al ministro Miquel Iceta del Ministerio de Política Territorial al de Cultura y Deporte "no es un buen mensaje" para el diálogo en Catalunya. "No nos acaba de satisfacer que se cambie a Iceta. Se envía un mensaje; sobre todo, si es sustituido por una persona cercana a Emiliano García Page", dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio, en referencia a la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; a quien Asens ve con menor predisposición al diálogo para abordar el conflicto político catalán.

