Choque entre Martínez y Magdaleno tras el aval del Constitucional al Fuero Nuevo

A falta de confirmación oficial, el diario El País adelantó la noche del martes que el Tribunal Constitucional rechazará el recurso del Gobierno contra el Fuero Nuevo, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Así las cosas, las reacciones se precipitaron en el día de ayer. A mediodía el vicepresidente Javier Remírez indicó que ni Gobierno ni Parlamento habían recibido ninguna notificación oficial. Y desde la "prudencia", destacó la "defensa inteligente del autogobierno" de Navarra por parte del Ejecutivo, "propiciando el diálogo" con el Estado, lo que "ha evitado hasta ahora ocho recursos".

Prácticamente a esa hora, el senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez, se felicitaba en una nota de prensa por la sentencia favorable del Constitucional, lo que a su juicio demuestra "el empecinamiento del Gobierno de Sánchez" y que "no había base jurídica para persistir en el recurso". Para Martínez "no es comprensible que el senador navarro Toni Magdaleno defendiera en el Senado el recurso al Constitucional de una ley aprobada por sus compañeros del PSN en el Parlamento de Navarra". Posteriormente, esta misma nota se reenvió acompañada de un fragmento de la intervención de Magdaleno durante la sesión de la Comisión Constitucional en la que reprochaba al "conjunto de las derechas navarras" haber "incurrido en una grave irresponsabilidad", "de la mano de las formaciones nacionalistas", por pedir a Sánchez "que no ejerza sus funciones constitucionales".

"Espero que tras la sentencia Magdaleno se disculpe con la sociedad navarra", prosiguió en su comunicado el senador autonómico. Por su parte, Magdaleno acusó a Martínez de "mentir" sobre su posición defendiendo que Sánchez "apostó por el diálogo y el entendimiento". En un tono más áspero el senador socialista afirmó que "se puede esperar poco" de Koldo Martínez, acusándole de " justificar y amparar el transfuguismo", en una moción en abril en el Senado para "tapar sus vergüenzas en Estella" .

Cara a cara

koldo martínez Senador por Navarra, Geroa Bai

toni magdaleno Senador del PSN-PSOE

"Magdaleno defendió la postura del Gobierno Sánchez contra el Fuero Nuevo para justificar un ataque al autogobierno"