La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mantiene firme en su apuesta por liderar el PP de Madrid, un paso que ella misma trasladó al líder de los populares, Pablo Casado, tras su victoria en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo. Todo ello pese a que el pulso entre la Puerta del Sol y Génova por el congreso madrileño ha generado inquietud en la formación, que espera gestos de distensión estos días para zanjar esta batalla interna.

"Cuando el PP está subiendo en todas las encuestas, nosotros nos dedicamos a los líos internos", se ha quejado un diputado del PP. "Nos hemos pegado un tiro en el pie", critica un senador del Grupo Popular, que recuerda los quebraderos de cabeza que también sufrió el expresidente Mariano Rajoy con los pasos de Esperanza Aguirre para presidir el partido en Madrid. Esta semana las espadas aún seguían en alto y no se había producido una charla entre Ayuso y Casado, miembros del PP coinciden en "calmar las aguas" y llegar a la convención nacional que arranca dentro de una semana con una imagen de unidad.

Ayuso, que confirmó públicamente el 10 de septiembre que presentará su candidatura al PP de Madrid, ya ha dejado claro que no va a dar un paso atrás. "Me veo capaz de encabezar las dos entidades –el partido y el Gobierno de la Comunidad– y creo que puedo dirigir ambos, pero las fechas no las marco yo", declaró este viernes. Así se refería a su exigencia de adelantar el congreso regional para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Sin embargo, Génova ha sido contundente al recalcar que ahora "no toca".

En este momento, el PP de Madrid está dirigido por Pío García-Escudero y cuenta como secretaria general a Ana Camíns, del círculo de confianza de Casado. Camíns representa la tercera vía por la que empezó a apostar Génova el año pasado para mantener el equilibrio entre Ayuso y Almeida, el alcalde de Madrid y portavoz nacional. En los últimos días, la cúpula del PP ha apelado a la unidad interna y ha pedido respetar los tiempos. Además, no cierran la puerta a que Ayuso sea la presidenta del PP madrileño al asegurar que "nadie le ha dicho que no".