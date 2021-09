Ciudadanos lleva el debate político de los 'ongi etorri' al Congreso

Ciudadanos defenderá en el Pleno del Congreso de mañana una proposición no de ley para que el Ejecutivo impida nuevos homenajes a terroristas de ETA condenados judicialmente y para que se cese a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no prohíban estos actos. En concreto, los de Inés Arrimadas emplazan al Ejecutivo a "asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelven a producir los denominados 'ongi etorri' que homenajean a terroristas condenados en firme por la Justicia".

Además, aboga por "cesar a los delegados del Gobierno" en esas comunidades en el caso de que "no actuaran para impedir la celebración de estos homenajes claramente contrarios a nuestra democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo".

En la propuesta que elevarán al Pleno, los naranjas sostienen que los recibimientos que se hacen a los presos etarras que vuelven a casa tras salir de la cárcel son "eventos con un fuerte componente político, que enaltecen los actos que condujeron a esa persona a la cárcel, incluidos asesinatos".