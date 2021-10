Urkullu sobre las palabras de Otegi: "Hablan por sí mismas"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre los presos y su vinculación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hablan por sí mismas".

Urkullu no ha querido hacer más análisis de las manifestaciones pronunciadas este pasado lunes por Otegi, quien, en un acto ante un grupo de militantes en Eibar (Gipuzkoa), aseguró que su formación votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si es "para sacar a los 200 presos" de ETA de la cárcel.

"Tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo", aseguró Otegi en ese encuentro celebrado en Eibar. Estas palabras se produjeron horas después de su declaración desde el Palacio de Aiete, donde mostró "de corazón" su "pesar" por el sufrimiento causado a los damnificados de ETA y aseguró que ese dolor "nunca debió haberse producido".

Antes de acceder al Palacio de Justicia de Bilbao para asistir al acto de Apertura Judicial 2021-22, Urkullu, tras ser preguntado por estas manifestaciones de Otegi sobre los presos y los PGE, ha asegurado que no iba a hacer ninguna declaración respecto a unas palabras que "hablan por sí mismas".

Momentos antes de este acto, Urkullu había participado, junto con estudiantes vascos, en la jornada 'Juventud, Convivencia, Futuro', y tampoco había querido pronunciarse sobre si creía que las declaraciones de Otegi eran más estratégicas que reales y sobre lo expresado en el acto de Eibar.

Urkullu ha asegurado que no quería hacer ninguna manifestación que no fuera sobre "la importancia de la jornada" que ha compartido con estudiantes universitarios. "No quiero contaminar el mensaje que los jóvenes nos han transmitido hoy sobre la paz con referencias ya a otras cuestiones que están superadas", ha agregado.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya se pronunció sobre la declaracion de EH Bildu en el Palacio de Aiete y aseguró que era "positiva", pero que no suponía "nada extraordinario" porque "no ha hecho autocrítica de su pasado". En este sentido, recordó que no ha dicho que la organización terrorista no debió existir y que su violencia fue "absolutamente injusta".