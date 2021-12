La justicia belga rechaza la entrega de Valtònyc al Estado

El Tribunal de Apelación de Gante ha confirmado este martes la negativa inicial de los jueces belgas de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, al que la Justicia española reclama tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.



"¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal de Apelaciones resuelve que Valtonyc no puede ser extraditado", ha anunciado su abogado Simon Bekaert, en Twitter. "Un buen día para la música y la libertad de expresión", ha remachado.





