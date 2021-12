La imputación de una consejera tensa la coalición del PP y Cs en Andalucía

pamplona – Si la venganza es un plato que se sirve frío, Ciudadanos ha visto un resquicio para ajustarle las cuentas al PP tras el tsunami que supuso la disolución del Gobierno de coalición de ambas formaciones en Castilla y León y la convocatoria de elecciones, que ha provocado la salida de todos los consejeros naranjas y compromete seriamente la presencia de esta formación en el Parlamento de dicha Comunidad. La citación a declarar como investigada de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, dentro de la instrucción del caso Hispano Almería, que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense, puso en bandeja al partido de Inés Arrimadas apretarle las tuercas a los populares.

Fue el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, el que advirtió ayer al presidente andaluz, Juanma Moreno, de que nadie "con la más mínima sospecha" de corrupción puede formar parte de un Gobierno integrado por la formación naranja. En una rueda de prensa en la Cámara baja, subrayó que en su pacto de gobierno los dos partidos se comprometen a "la limpieza democrática". Por ello, advirtió de que, si lo estima oportuno, su formación "hará cumplir el acuerdo y sacara pecho en favor de la regeneración democrática".

Eso sí, Bal dijo que, antes de exigir responsabilidades, esperarán a tener más datos sobre la imputación de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. La afectada anunció ayer que va a recurrir el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Almería que la cita como investigada junto a otras 19 personas y cuatro mercantiles. "Estoy absolutamente tranquila", repitió en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que aseguró que el presidente, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (C's), "están tan tranquilos como esta consejera, absolutamente tranquilos". Crespo añadió que el cargo por el que deberá declarar en abril de 2022 era "institucional" y no ejecutivo, y defendió que siempre ha actuado "conforme a la ley y con la honestidad" que le enseñaron en su casa. "Tengo una casa modesta, que he pagado con el sudor de mi frente, y no tenga nada que esconder", zanjó.

En esta causa, dividida en varias piezas separadas, se investiga presuntos pagos de comisiones a ayuntamientos almerienses gobernados por el PP a cambio de la adjudicación de obras, que supondrían delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios, y organización y grupo criminal.

En el caso de Crespo, su citación como investigada estaría relacionada con su participación en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, entidad de la que formaban parte varios ayuntamientos de la provincia, cargo que ostentó entre 2009 y 2011, cuando era alcaldesa de Adra.

Exigencia de elecciones La oposición cargó contra el Gobierno de coalición, y así el PSOE andaluz urgió al presidente de la Junta a dar explicaciones tras la citación de la consejera en el marco de una causa que los socialistas califican como la posible "Gürtel andaluza". El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, opinó que Moreno atraviesa una "muy delicada" situación por este caso, y que tiene "la oportunidad de no esconderse y de aplicarse el mismo nivel de exigencia en transparencia y ejemplaridad que pide a otros partidos".

Por su parte, el grupo parlamentario de Vox en Andalucía insistió en su exigencia de un adelanto electoral para "garantizar" el Gobierno "sin corruptos que merecen los andaluces". La posibilidad de la cita con las urnas, que ha sobrevolado sobre la Junta en los últimos meses, ha sido despejada por Juanma Moreno, que ha negado que existan presiones de Génova en este sentido y ha garantizado la legislatura hasta el próximo julio. Sin embargo, para Vox su Ejecutivo "se parece cada vez más a los gobiernos socialistas que asolaron Andalucía. ¡Elecciones ya!".