El Parlamento de Navarra avala la nueva financiación municipal con el rechazo de Navarra Suma

La mayoría del Parlamento de Navarra ha avalado este jueves en el pleno del Legislativo el nuevo modelo de financiación para las entidades locales, mientras que Navarra Suma ha reiterado su rechazo, criticando que se elimina la Carta de Capitalidad de Pamplona y afirmando que el nuevo modelo "ni es justo, ni suficiente, ni solidario".

Este nuevo sistema de financiación municipal está dotado este año con 310 millones de euros, 37 más que en 2021, y se compone de tres normas, la ley del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra, la ley foral de Haciendas Locales y el Plan de Inversiones Locales.

El Legislativo ha aprobado este jueves las dos primeras leyes, con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y el rechazo de Navarra Suma. Tras el debate conjunto de estas dos leyes en el pleno, ha comenzado el debate del Plan de Inversiones Locales, que previsiblemente será aprobado con los mismos votos.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha afirmado que "el nuevo modelo de financiación va a suponer un incremento de financiación sin precedentes para las entidades locales y va a conllevar una estabilidad también sin precedentes". "La financiación de las entidades locales ya no estará sujeta ni a decisiones políticas, ni a ciclos económicos", ha añadido.

Ciriza ha asegurado que "el nuevo modelo supone un avance considerable, cuantitativo y cualitativo, frente al anterior sistema de financiación". "Avanzar en la construcción de esa ansiada Navarra más equilibrada y más cohesionada sólo es posible transitando hacia este nuevo modelo con valentía y con convicción", ha afirmado.

Sin embargo, la parlamentaria de Navarra Suma Yolanda Ibáñez ha afirmado que con la aprobación del nuevo modelo de financiación "queda confirmado el pago del PSN a sus socios de EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos de Navarra". "Bildu aprueba los Presupuestos y el PSN traga con el modelo de financiación de Bildu para las entidades locales", ha dicho.

Ibáñez ha afirmado que las leyes modificadas "son las más importantes para las entidades locales y nacen sin la participación ni la colaboración de las entidades locales". "De ninguna manera podemos aprobar ni apoyar una ley que se carga la Carta de Capitalidad de Pamplona y que blinda la ley para que no se pueda dotar a Tudela de la Carta de Capital. Y no podemos permitir un reparto en el que para beneficiar a unas entidades han tenido que salir perjudicadas otras. Desde Navarra Suma defendemos a todas y cada una de las localidades de Navarra", ha asegurado.

El Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra está compuesto por una cartera de Transferencias Corrientes, dotada con 257,8 millones, y otra de Transferencias de Capital, provista de 30 millones, cantidades ambas circunscritas a 2022. En ejercicios sucesivos, la cuantía será la consignada en el presupuesto del ejercicio precedente, incrementada en el IPC interanual de la Comunidad foral del mes de junio anterior.

La cuantía del Fondo de Transferencias Corrientes para el ejercicio 2022 se distribuirá entre los 272 municipios y 346 concejos de Navarra del siguiente modo: Fondo de Financiación General (196,7 millones), Fondo de Financiación de Servicios (20 millones ), Fondo de Financiación del Déficit de Montepíos (24,5 millones), Fondo de Cohesión Territorial (16,2 millones) y Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (450.000 euros).

El proyecto de ley destaca la "estabilidad" derivada de la fórmula de actualización anual del Fondo de Transferencias Corrientes (IPC más 2 puntos) y de la aportación anual que, en concepto de compensación por la pérdida de capacidad recaudatoria derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se establece para completar la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra. Esa contrapartida ascenderá a 13,9 millones en 2022.

Con el nuevo modelo de financiación, Pamplona pierde su Carta de Capitalidad y su dotación económica en 2022 será de 26 millones de euros, 1,7 millones menos respecto a 2021.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que "hoy comienza una nueva época en la que las entidades locales van a tener una financiación estable, con la que van poder planificar mejor sus proyectos; van a tener una financiación suficiente para prestar servicios públicos de calidad como el que la ciudadanía navarra merece; y van a tener una financiación justa". "Votar en contra supone dar la espalda a cada municipio y al conjunto de la ciudadanía navarra", ha asegurado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que el acuerdo para el nuevo modelo de financiación es "razonable y satisfactorio" y ha hecho especial hincapié en la importancia de que se recoja legalmente el incremento del Fondo de Transferencias Corrientes en el IPC más dos puntos. Azcona ha señalado que, frente a este acuerdo, "seguimos encontrando lo mismo que venimos oyendo desde 2015, que es en este caso por parte de Navarra Suma no solo el intento de derogación de la reforma de la Administración Local vigente, sino la devolución de este modelo de financiación". "En las enmiendas de Navarra Suma, más allá de plantear 57 millones más de gasto, que ya nos dirán cómo los vamos a afrontar, no hay ningún modelo alternativo", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que con este nuevo modelo de financiación "da comienzo una nueva etapa en la que vamos a ser capaces de poner en marcha un sistema que no es perfecto, pero va ser más justo, más solidario y más suficiente de lo que era hasta ahora". "No va a ser el Gobierno en una ley de Presupuesto el que pueda modificar a simple capricho las cifras que hoy estamos aprobando, que quedan en una ley de mayoría absoluta bastante garantizas. Seguramente son de las cuestiones que no le gustan al departamento de Hacienda", ha explicado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que con este nuevo modelo "garantizamos el incremento de la financiación para las entidades locales y desaparecen la incertidumbres, dando estabilidad a las entidades locales, ya que en adelante será una ley de mayoría absoluta la que fije la cuantía de transferencias corrientes, estableciendo un horizonte de crecimiento del IPC más dos puntos". Por eso, ha dicho que en Podemos están "satisfechos". "La financiación de las entidades locales no será arma arrojadiza de intereses partidistas sino que se velará para garantizar los mejores servicios a la ciudadanía".

En la misma línea, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que el nuevo modelo es "más justo, más solidario, más redistributivo en relación al reparto de fondos públicos, unos fondos que, no olvidemos, pretenden dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para atender desde la cercanía las necesidades de la ciudadanía y el desarrollo del territorio y de su entorno". "Las tres leyes suponen más dotación económica y una actualización cada año de esas dotaciones", ha destacado. No obstante, ha dicho que la nueva financiación "queda coja porque es fundamental la creación de las comarcas para ganar en eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios".