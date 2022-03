Independientes apoyan la confluencia de Podemos, IUN y Batzarre

Un grupo de independientes en el que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno de Navarra Miguel Laparra o la trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona Marisol de la Nava han expresado su apoyo a la confluencia que están impulsando Podemos, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre.

Este grupo de independientes pretende ser una "una cuarta pata con la misma importancia que los partidos", según han explicado en una rueda de prensa este viernes en Pamplona.

Junto a Miguel Laparra, que fue vicepresidente del Gobierno foral la pasada legislatura y que es profesor de la Universidad Pública de Navarra (UPNA, y Marisol de la Nava, activista de movimientos sociales, forman parte de este grupo Paco Roda, colaborador en distintos medios de comunicación, Mikel Mayayo, concejal de la Agrupación Progresista de Sangüesa, y María José Pérez Ilzarbe, profesora de Ingeniería en la UPNA. Han creado una página web (https://independientesnavarra.webnode.es) en la que han colgado su manifiesto y ofrecen firmarlo a las personas que quieran sumarse.

Sobre la posibilidad de que este grupo de independientes se integre en una lista electoral con Podemos, IUN y Batzarre, Paco Roda ha precisado que "este grupo nace con vocación de apoyar este proceso de unidad de las tres fuerzas". "Nadie está exento de participar políticamente, pero más allá de abrirnos al dialogo y a la participación, no tenemos ninguna intención más allá de reflexionar y ofrecer nuestra reflexión a todos los que se quieran acercar", ha explicado.

Además, en la presentación de este grupo, Paco Roda ha señalado que "cuando los tres partidos políticos nos comentaron que estaban en vías de ir hacia una unión de partidos nos pareció muy interesante y por primera vez vimos que era una oportunidad de favorecer ese proceso, porque era una propuesta de unidad que echábamos en falta en Navarra". "En las últimas elecciones no se produjo y es un espacio en el que estamos cómodos desde la independencia, es un proceso abierto, no es un proceso cerrado, no está acotado por ninguna de las partes, sino que se abre a la participación de todos los que quieran apoyarnos. Es un nuevo espacio y un nuevo contexto con vocación de colaboración con otras fuerzas progresistas para la construcción de mayorías progresistas amplias capaces de liderar la sociedad y las instituciones hacia el espacio de transformación", ha afirmado.

En la misma línea, Miguel Laparra ha asegurado que este nuevo grupo está formado por "personas independientes sin ninguna dirección política que aspira a sumar su trabajo y más fuerzas en el futuro a un proyecto político importante y esperemos que sea de gran trascendencia para el futuro de Navarra".

Según Laparra, se trata de "un proyecto basado en el apoyo a una plataforma de unidad en el espacio progresista que se está postulando en torno a Batzarre, Izquierda Unida y Podemos".

Marisol de la Nava ha incidido en que el grupo de independientes está formado por "personas de distintas localidades, de distintos ámbitos profesionales y sociales, con clara visión de la diversidad de Navarra, y esto nos permite avanzar en un modelo de convivencia basado en el respeto, abiertos al diálogo y a la colaboración".

Además, ha abogado por "desarrollar espacios de debate y de diálogo constructivo con todos los grupos que en esta tierra han aportado mucho, como los movimientos feministas, ecologistas o sindicales" y ha planteado que "tenemos que hacer de esta sociedad una democracia más participativa".

Por su parte, Mikel Mayayo ha abogado por "tender puentes entre la política y la ciudadanía", considerando que "existe una distancia cada vez mayor entre la política y un amplio sector de la ciudadanía". "Contamos con el municipalismo y el ámbito local, ya que los representante locales son las personas más cercanas a los problemas diarios. Navarra es una tierra muy diversa y los ayuntamientos tienen muchas agrupaciones independientes que muchas veces se sienten huérfanas ante las instituciones, y este espacio nos da una conexión más directa y más continua con nuestras instituciones y los representantes en dichas instituciones", ha destacado.

Finalmente, María José Pérez Ilzarbe ha explicado que la idea es que el grupo de independientes sea "una cuarta pata con la misma importancia que los partidos".

Además, ha explicado que son objetivos de este grupo, entre otros, "apostar por la convivencia en una sociedad compleja como la navarra, sostener y mejorar políticas públicas de calidad y apostar por políticas de igualdad de género". "Animamos a las personas que estén en sintonía con esta posición a que vean nuestro manifiesto y si les parece oportuno lo apoyen con su firma", ha señalado.

Autor: FPM