La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha planteado complementar las medidas que tome el Gobierno central con "ayudas directas desde Navarra" para los sectores más afectados por la subida de precios, mientras que la presidenta, María Chivite, ha asegurado en el pleno del Parlamento foral que el Ejecutivo tomará decisiones para contener el alza de los precios "con coherencia y con eficacia".



Navarra "tomará las medidas desde nuestro marco competencial", ha señalado la presidenta, quien ha explicado que hay que conocer primero las decisiones sobre la energía que adopte la UE este fin de semana y las medidas que apruebe el martes el consejo de ministros.

La consejera de Desarrollo Rural ha realizado declaraciones a los medios de comunicación antes del Consejo Agrario convocado por su departamento que "responde a una situación excepcionalmente grave, no solo para el sector agrario, sino también para el Gobierno".

"Estamos convencidos de que necesitamos soluciones urgentes que respondan tanto a la huelga del transporte como al precio de la energía", ha explicado Gómez, quien ha añadido que Navarra ha solicitado "un pacto de Estado entre todos los eslabones de la cadena alimentaria".

"No puede ser un pacto en Navarra, no podemos iniciar esto en Navarra porque fomentaríamos que se fuera a otras comunidades a hacer la compra", ha aportado, aunque ha reconocido que "Navarra accederá a una mayor producción en 16.000 hectáreas si Europa lo permite".

La consejera ha insistido en que "la situación es límite y no podemos esperar más. No podemos estar esperando al día 29" y se ha referido a la protesta del sector lácteo de este miércoles: "Ver la leche tirada en el suelo es un ejemplo claro de la situación tan grave que estamos viviendo. Como Gobierno estamos pidiendo acelerar esas respuestas".

También ha admitido que "los agricultores no quieren vivir de subvenciones, quiere precios dignos y en ese cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria es donde tenemos que incidir. El Gobierno ya hizo un esfuerzo presupuestario en este sentido".

Gómez ha afirmado que Navarra cuenta con tres millones de euros que tendrá que repartir entre los sectores más afectados: "Veremos dónde van a recaer", ha dicho.

Por su parte, el presidente del sindicato UAGN y uno de los participantes en el Consejo Agrario, Félix Bariáin, ha criticado que "si el Gobierno de Navarra pide medidas al central y el central a Bruselas, eso es diluir".

"El Gobierno de Navarra puede solucionar que seamos la comunidad peor tratada fiscalmente, aunque le duela a la consejera de Hacienda, y para solucionar eso no hace falta pedir permiso a Madrid", ha declarado.

Bariáin ha destacado que "la sociedad tiene que saber que dentro de poco solo nos vamos a alimentar de macrogranjas, porque las familiares van a desaparecer". "Necesitamos una aplicación severa de la Ley de la Cadena Alimentaria, se están burlando del ganadero, sobre todo en el sector lácteo", ha añadido.

Chivite dice que se preparan medidas ante el alza de precios

El presidente de UAGN ha remarcado que "". Además, ha mostrado su solidaridad con el sector del transporte.La presidenta del Gobierno de Navarra,, ha señalado que el Ejecutivo foral prepara medidas ante el alza de los precios pero ha precisado que, primero, hay que esperar a las decisiones que adopte la Comisión Europea este fin de semana en materia energética y el próximo martes el Consejo de Ministros. Ante esto, el portavoz de Navarra Suma,, ha criticado la "inacción total" del Ejecutivo foral.En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, Chivite ha señalado "el orden de los pasos a dar por las administraciones debe ser lógico y coherente" y "no se puede empezar la casa por el tejado sin saber las decisiones de Europa en torno a la energía y la PAC". Ha reiterado que "habrá medidas, que deben ser coherentes" y "con el conjunto de los sectores y de las formaciones políticas".Asimismo, ha remarcado que las familias y los sectores más afectados "van a ser prioritarios". El alza de precios, ha continuado, "nos preocupa y por eso estamos preparando medidas pero no podemos concretarlas"Al respecto, ha avanzado que ", vamos a ser capaces de dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad". Y ha pedido a NA+ estar "a la altura de las circunstancias" y que "sume y deje de poner palos en las ruedas, generando miedo e incertidumbre".Por su parte, el portavoz de NA+,, ha afirmado que "dejan patente en una situación compleja una inacción total para tomar una decisión autónoma" lo que "penaliza a los ciudadanos y empresas y acabará llevando a algunos navarros a la ruina"."La gente no puede esperar más", ha aseverado Esparza, que le ha preguntado a Chivite si "es incapaz de tomar una decisión sin pedir permiso a Pedro Sánchez".Así, ha remarcado que "hace falta que se tomen decisiones claras", entre las que ha planteado deflactar la tarifa del IRPF "pero de verdad", ayudas directas a las empresas y "escuchar a la gente y ayudarles de una vez por todas con la capacidad que tiene Navarra".